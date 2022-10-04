“Простите!”: зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту
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Иван Ургант, автор
и ведущий ток-шоу “Вечерний Ургант”, один из многих артистов, прямо
заявивших о своей позиции. Весной этого года он спешно покинул Россию, опубликовав в социальных сетях неоднозначную фотографию. Однако, Ургант не начал
полноценную карьеру за рубежом, в отличие от некоторых коллег.
Как передает
Царьград, после начала февральских событий Иван Ургант буквально бросился в
ноги украинскому артисту Потапу и по телефону просил прощения за действия своей страны.
“Он сказал в
трубку: “Простите!”. Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех,
за всю Украину”, — рассказывает о разговоре Алексей Потапенко (наст. имя
артиста). Зареванный Ургант никак не прокомментировал этот звонок артисту, как
и другие новости на эту тему.
Как стало
известно, Иван Ургант вновь вернулся в Россию после продолжительной поездки в Израиль.
Вместе с Кристиной Орбакайте ведущий ходит по театрам, возвращаясь к привычной
жизни. Однако, неизвестно, вернется ли на экраны вечернее шоу артиста.
Ранее Дмитрий
Песков назвал Ивана Урганта “большим патриотом”, несмотря на все
высказывания шоумена.
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