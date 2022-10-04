“Простите!”: зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту

Иван Ургант, автор

и ведущий ток-шоу “Вечерний Ургант”, один из многих артистов, прямо

заявивших о своей позиции. Весной этого года он спешно покинул Россию, опубликовав в социальных сетях неоднозначную фотографию. Однако, Ургант не начал

полноценную карьеру за рубежом, в отличие от некоторых коллег.

Как передает

Царьград, после начала февральских событий Иван Ургант буквально бросился в

ноги украинскому артисту Потапу и по телефону просил прощения за действия своей страны.

“Он сказал в

трубку: “Простите!”. Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех,

за всю Украину”, — рассказывает о разговоре Алексей Потапенко (наст. имя

артиста). Зареванный Ургант никак не прокомментировал этот звонок артисту, как

и другие новости на эту тему.

Как стало

известно, Иван Ургант вновь вернулся в Россию после продолжительной поездки в Израиль.

Вместе с Кристиной Орбакайте ведущий ходит по театрам, возвращаясь к привычной

жизни. Однако, неизвестно, вернется ли на экраны вечернее шоу артиста.

Ранее Дмитрий

Песков назвал Ивана Урганта “большим патриотом”, несмотря на все

высказывания шоумена.