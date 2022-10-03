Масло ши эффективно устраняет раздражение: пять суперактивных веществ, которые обновляют сухую кожу и удерживают в ней влагу

Многие люди страдают от ощущения стянутости и раздражения кожных покровов в осенне-зимний период. Несмотря на то, что это временная и периодическая проблема, которая может затронуть совершенно все типы кожи, часто бывает совсем нелегко найти правильное решение для ее облегчения.

Дегидратированное состояние часто является результатом не только потери воды, но в более тяжелых случаях нарушается способность эпидермиса нормально удерживать влагу. В таком случае требуется замещение масел и жиров, играющих огромную роль в функции защитного барьера кожи.

Несмотря на то, что кожные покровы подвергаются различным повреждениям в течение всего года, в каждом сезоне есть свои определенные сложности. Весной многие люди борются с бледностью и безжизненным оттенком кожных покровов. Летом основной проблемой являются последствия солнечных ожогов и пигментных пятен. В осенне-зимний период многие страдают от периодической сухости кожи. Вот несколько средств, которые отлично подойдут для борьбы с этой проблемой.

Причины сухости кожи

Несмотря на то, что признаки обезвоживания кожных покровов напоминают признаки сухости, это совершенно различные вещи. В то время как в первом случае это состояние возникает в результате повреждения водонепроницаемого липидного слоя и, как правило, снижения содержания влаги, второе основано на генетических факторах. В этом случае, в первую очередь вырабатывается намного меньше кожного сала чем при нормальном типе кожи.

Замена липидов и восполнение влаги могут значительно помочь в обеих этих ситуациях.

Причин сухости кожи может быть просто бесчисленное множество. Не только изменения окружающей среды, но и погодные условия могут спровоцировать определенные симптомы.

Слишком частое мытье, особенно горячей водой, также может привести к пересыханию эпидермиса. Обезвоживание, как с точки зрения ухода за кожными покровами, так и с точки зрения потребления воды, также оказывает влияние на водный баланс кожи. В то время как гормональные эффекты, вредные привычки и потребляемая пища также являются важными факторами.

С правильными активными компонентами многое можно сделать даже дома, чтобы избавиться от чувства стягивания и зуда. Эти популярные ингредиенты помогают устранить эту проблему, восстанавливают водный баланс кожи, улучшают ее способность удерживать воду и устранить раздражение.

Вот некоторые самые лучшие активные ингредиенты для сухой кожи.

Масло ши

Это самый наилучший ингредиенты для ухода за кожными покровами. Масло ши помогает устранить раздражение, разглаживает и насыщает уставшие кожные покровы.

В этом средстве содержится множество витамин, в частности, витамин Е и бета-каротин. Эти вещества помогают коже регенерироваться, а также вдыхать буквально новую жизнь в поврежденный эпидермис.

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Масло ши глубоко увлажняет обработанный участок, а также способствует восстановлению микроповреждений, образовавшихся при пересыхании кожных покровов.

Глицерин

Многие люди слышали о глицерине, но далеко не каждый знает о том, что именно представляет из себя этот ингредиент. В области увлажнения он считается одним из самых распространенных активных ингредиентов в различных увлажняющих кремах.

Глицерин помогает улучшить способность кожи удерживать воду, тем самым, предотвращая последующее высыхание и испарение влаги. Это средство способствует заживлению ран, делая кожные покровы чистыми и здоровыми.

Мочевина

Мочевина удивительным образом повышает способность кожи удерживать влагу, поэтому, уход за телом будет максимально эффективным.

Это средство помогает наполнить сухую поверхность кожи влагой, делает эпидермис мягким и эластичным. Также мочевина играет важную роль в формировании правильно функционирующей защитной функции, а также принимает участие в регенерации.

Молочная кислота

Молочная кислота является мягким отшелушивающим средством типа АНА. Несмотря на то, что ее применение, прежде всего, вязано не с увлажняющими свойствами, этот положительный аспект не должен оставаться незамеченным.

Молочная кислота положительно воздействует в отношении сухой и чувствительной кожи, глубоко увлажняет омертвевшие слои и оказывает положительное воздействие на способность кожи удерживать воду.

Гиалуроновая кислота

Это один из самых известных ингредиентов, который способствует просто чудодейственному восстановлению истощенного и изношенного эпидермиса.

Гиалуроновая кислота увлажняет обезвоженную кожу и укрепляет ее защитный слой. Это средство идеально еще и по причине того, что эпидермис намного лучше приспосабливается к различным погодным условиям. Ему не вредят даже холодные и ветреные дни.

Гиалуроновая кислота отлично удерживает влагу в кожных покровах и предотвращает их пересушивание.