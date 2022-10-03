 

Комфортная пара, которая должна быть у каждой: как вписать в свой осенний образ лоферы на платформе – свежий тренд осени 2022

03.10.2022, 23:43, Разное
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Лоферами называются туфли с удлиненным язычком. Внешне такая обувь напоминает мокасины. Лоферы отличаются удобством и универсальностью, ведь их можно сочетать с практически любой одеждой.

В текущем осеннем сезоне в особом фаворе лоферы на платформе. Разбираемся, с чем лучше носить такие туфли и вдохновляемся стильными образами.

Кожаные куртка и юбка

Создайте комплект из кожаных изделий разных оттенков для получения эффектного лука. Например, сочетайте кожаную черную куртку, такого же цвета лоферы и коричневую юбку. Вы можете поиграть с текстурами, совместив лакированную обувь с одеждой без блеска.

Платье

Самый простой комплект — это лоферы с платьем. В этом сезоне в моде платья длины макси и миди, но если вам очень нравится мини, то не отказывайтесь от них. Короткие платья прекрасно смотрятся с чуть грубоватыми лоферами на платформе.

Кардиган

Если нужно создать простой и в то же время стильный повседневный образ, тогда сочетайте леггинсы с трикотажной кофтой, кардиганом и лоферами. Это может быть образ тотал блэк, а может быть и микс из вещей разных оттенков. Обратите внимание, что в моде этой осенью не только однотонные изделия, но также и одежда с принтами (анималистичными, абстрактными, растительными).

Спортивный костюм и теплая куртка

Если вам нравится сочетать несочетаемое, создавать яркие образы, тогда попробуйте микс из спортивного костюма с лоферами. Дополните лук теплой короткой курткой на меху.

Брючный костюм

Для создания образа в деловом стиле сочетайте брючный костюм с лоферами. Отдавайте предпочтение комплекту с пиджаком оверсайз и брюками с широкими штанинами. Добавить нотку неформальности поможет укороченный топ.

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Вы также можете создать стильный и яркий лук с помощью брючного костюма с принтом в клетку.

Леггинсы и кофта

Собрались в ночной клуб или на вечеринку? Откажитесь от обуви на каблуках в пользу более удобных и устойчивых лоферов на платформе. Создайте стильный образ с помощью черных леггинсов и светлой кофты. Выберите верх какого-нибудь оригинального кроя. Например, кофту с одним рукавом или со спущенным плечом. Вместо изделия со стразами отдайте предпочтение вещи с эмблемой известного модного бренда.

Свитер и утепленные штаны

С лоферами не обязательно нужно носить только платья и укороченные штаны. Вы также можете использовать очень длинные брюки клеш, которые будут закрывать обувь. В лоферах на платформе вы будете казаться выше, поэтому если у вас миниатюрный рост, то обратите внимание именно на этот образ.

Утепленные штаны с высокой посадкой прекрасно сочетаются с укороченным свитером. Можно также надеть вместо свитера худи, если нужно создать образ в повседневном стиле. В таком наряде можно смело отправляться на встречу с друзьями, на прогулку или на шопинг.

Теплые штаны и куртка

Обратите внимание на теплые шерстяные штаны. Это незаменимая вещь в прохладную осеннюю погоду. Особенно стильно смотрятся брюки в крупную клетку. Если говорить об актуальном цвете, то это, безусловно, серый.

Завершите образ черной курткой и футболкой.


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