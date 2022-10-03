В подмосковном Ногинске нашли труп 11-летнего ребенка
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Ногинске 1 октября было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Ребенок жил с матерью и имел хронические заболевания. По данным “Царьграда”, на теле подростка не было обнаружено следов насильственной смерти.
Несмотря на это, Следственный комитет решил провести проверку по факту смерти ребенка. Как отмечают “Вести Подмосковья”, следователи опрашивают мать погибшего и изучают условия проживания мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Смотреть комментарии → Комментариев нет