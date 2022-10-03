 

В подмосковном Ногинске нашли труп 11-летнего ребенка

03.10.2022, 22:55, Разное
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В Ногинске 1 октября было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Ребенок жил с матерью и имел хронические заболевания. По данным “Царьграда”, на теле подростка не было обнаружено следов насильственной смерти.

Несмотря на это, Следственный комитет решил провести проверку по факту смерти ребенка. Как отмечают “Вести Подмосковья”, следователи опрашивают мать погибшего и изучают условия проживания мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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