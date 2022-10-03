 

“Я разочарована”: Эмили Ратажковски раскритиковала фильм “Блондинка”, не посмотрев его

03.10.2022, 22:30, Разное
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На днях 31-летняя Эмили Ратажковски решила высказать свое мнение о новом нашумевшем фильме режиссера Эндрю Доминика “Блондинка” с Аной де Армас в главной роли. Лента рассказывает о жизни и творческом пути Мэрилин Монро и вышла на Netflix на прошлой неделе. Несмотря на то, что Эмили картину пока не смотрела, она уверена, что создатели неправильно истолковали историю легендарной кинодивы.

Я не удивлена, услышав, что это еще один фильм, фетишизирующий женские страдания даже после смерти, – сказала она в коротком видеоролике.

Кадр из фильма “Блондинка”

В качестве других примеров Ратажковски привела массовое увлечение такими звездами, как Эми Уайнхаус, Бритни Спирс или принцесса Диана, отметив, что общество “одержимо мертвыми девушками и серийными убийцами”. В противовес Ратажковски предложила поклонницам быть менее чувствительными. 

Итак, у меня есть предложение. Я думаю, нам всем нужно стать немного злее. 2022 год, детка, и это моя эра стервы. Я думаю, мы все должны быть немного стервами.

Ратажковски подчеркнула, что наверняка разозлится после просмотра ленты. Фильм основан на одноименной, наполовину вымышленной биографии Мэрилин авторства Джойс Кэрол Оутс, и Эмили считает, что идея далеко не нова. 

Я просто разозлюсь, – заключила она.

Отметим, что киноэксперты и зрители тоже жестко раскритиковали фильм “Блондинка” за сбивчивое повествование и упрощенный, сексуализированный образ Мэрилин.

Напомним, что в конце июля Эмили Ратажковски рассталась с супругом-кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Слухи о разладе в паре появились еще в середине месяца, когда папарацци заметили Эмили без обручального кольца. Тогда журналисты утверждали, что модель бросила мужа из-за его неверности, и она сама позже косвенно подтвердила эту информацию. После расставания в середине августа Эмили прервала молчание в социальных сетях и опубликовала редкое фото годовалого сына Сильвестра. А в начале сентября подала документы на развод  в Верховный суд Манхеттена. 


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