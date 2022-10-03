“Просто с ума сходил, как я ее любил” Максим Аверин о своих чувствах к Марии Ароновой

Максим Аверин, будучи в юном возрасте, чувствовал к Марии Ароновой большую симпатию. Главный герой сериала «Склифосовский» неоднократно пытался добиться внимания женщины. Но Аронова не воспринимала актера как мужчину.

Слухи об отношениях

Аверин, которому сейчас 46 лет, до сих пор является холостяком и не любит говорить о личной жизни. В прессе ходили слухи, что у Максима были отношения с Викторией Тарасовой (Аверин снимался с ней в сериале «Глухарь»). Но в интервью артист заявил, что их связывает только работа.

Другой предполагаемой избранницей Максима стала Мария Куликова. Актер знаком с женщиной еще со студенческих времен. Но опять же дальше дружбы у артистов никогда не заходило.

Также в самом начале карьеры Аверину очень нравилась Мария Аронова. Но главная героиня картины «Лед» не обращала на Максима внимания. Мужчина очень от этого страдал. По признанию самого Аверина, он очень любил Марию, обожал ее и боготворил. Мужчина всегда ждал от нее отзыва и похвалы своих актерских работ. Но для Ароновой Максим был всего лишь мальчиком.

Холостяцкий статус

Сердце Аверина до сих пор свободно. За всю свою долгую карьеру, он никогда не афишировал личную жизнь. При этом Максим не однократно заявлял, что холостяцкий статус — это вполне осознанный выбор и его совсем не тяготит одиночество.

Рабочий график Аверина настолько насыщенный, что иногда даже не хватает времени на обычный сон. Интервью, концерты, гастроли, съемки — актер полностью выкладывается, отдавая себя профессии. Рядом с собой Максим видит человека, которой примет его постоянную тягу к творчеству.

Аверин не любит, когда спутник жизни сразу предъявляет требования насчет своего места в жизни. Для Максима на первом месте всегда будет профессия и к этому ревновать просто бессмысленно. Артист никогда от нее не откажется. Если ему придется сидеть дома, то он просто сойдет с ума.