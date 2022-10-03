 

“Просто с ума сходил, как я ее любил” Максим Аверин о своих чувствах к Марии Ароновой

03.10.2022, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Максим Аверин, будучи в юном возрасте, чувствовал к Марии Ароновой большую симпатию. Главный герой сериала «Склифосовский» неоднократно пытался добиться внимания женщины. Но Аронова не воспринимала актера как мужчину.

Слухи об отношениях

Аверин, которому сейчас 46 лет, до сих пор является холостяком и не любит говорить о личной жизни. В прессе ходили слухи, что у Максима были отношения с Викторией Тарасовой (Аверин снимался с ней в сериале «Глухарь»). Но в интервью артист заявил, что их связывает только работа.

Другой предполагаемой избранницей Максима стала Мария Куликова. Актер знаком с женщиной еще со студенческих времен. Но опять же дальше дружбы у артистов никогда не заходило.

Также в самом начале карьеры Аверину очень нравилась Мария Аронова. Но главная героиня картины «Лед» не обращала на Максима внимания. Мужчина очень от этого страдал. По признанию самого Аверина, он очень любил Марию, обожал ее и боготворил. Мужчина всегда ждал от нее отзыва и похвалы своих актерских работ. Но для Ароновой Максим был всего лишь мальчиком.

Холостяцкий статус

Сердце Аверина до сих пор свободно. За всю свою долгую карьеру, он никогда не афишировал личную жизнь. При этом Максим не однократно заявлял, что холостяцкий статус — это вполне осознанный выбор и его совсем не тяготит одиночество.

Рабочий график Аверина настолько насыщенный, что иногда даже не хватает времени на обычный сон. Интервью, концерты, гастроли, съемки — актер полностью выкладывается, отдавая себя профессии. Рядом с собой Максим видит человека, которой примет его постоянную тягу к творчеству.

Аверин не любит, когда спутник жизни сразу предъявляет требования насчет своего места в жизни. Для Максима на первом месте всегда будет профессия и к этому ревновать просто бессмысленно. Артист никогда от нее не откажется. Если ему придется сидеть дома, то он просто сойдет с ума.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02.21 / Кайя Гербер опубликовала первое совместное фото с экс-бойфрендом Зендаи Джейкобом Элорди

25.05.22 / Hill – канадские учёные выявили взаимосвязь между загрязнением воздуха и тяжёлыми последствиями COVID-19

10.08.22 / NTD – индийский ресторан более полувека привлекает посетителей фирменным блюдом

18.03.22 / ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 еще не закончилась

22.08.22 / Центры госуслуг “Мои документы” празднуют 11-летие

17.05.21 / Индийский Moglix оценивается в $ 1 млрд за сбор средств в $ 120 млн.

10.06.21 / Печерский районный суд Киева запретил деятельность УЕФА на Украине

11.02.22 / Валерий Тодоровский после смерти супруги Евгении Брик перестал выходить на связь

17.09.20 / Белорусскиe разработчики создали оборудование, отслеживающее подписки на телегам-канал Nexta

13.04.21 / Бесследное исчезновение Джейсона Лэндри, пропавшего после аварии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика