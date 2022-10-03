На сборы уйдет минут пять, не больше: модные прически на осень для офиса, которые почти не требуют ухода

Если вы каждый день ходите на работу в офис, то вам нужна прическа, которая не требует сложной укладки. Это позволит вам не тратить утром много времени на сборы. В статье мы приведем несколько вариантов модных причесок на осень для офиса, которые упростят ваш распорядок дня. Они почти не требуют ухода.

Короткие или длинные

Как короткие, так и длинные волосы могут потребовать большого ухода. Это зависит от прически.

Короткие стрижки требуют регулярного обновления. Вам придется подстригаться каждые 4-6 недель. Однако на повседневную укладку коротких волос уходит меньше времени.

Какие прически самые неприхотливые

К самым неприхотливым прическам можно отнести короткие варианты пикси, а также стрижки с длинными слоями. Они легко укладываются и не требуют особого ухода.

Вам все равно придется посещать парикмахера каждые несколько месяцев, но интервалы между визитами увеличатся.

Если у вас длинные волосы, то самым простым вариантом будут простые косички, пучки и хвостики. Они легко создаются и подчеркивают естественную текстуру волос.

Легко ли ухаживать за слоями

Некоторые многослойные прически требуют очень тщательного ухода. Это относится к коротким волнистым прядям. Если вы ищете легкую в уходе слоистую стрижку, выбирайте вариант с длинными слоями, которые легко отрастают.

Вьющиеся прически средней длины

Прически средней длины идеальны для вьющихся волос. Если кудрявые локоны – ваша естественная текстура шевелюры, то вам достаточно использовать средство для укладки, чтобы придать прядям форму.

Пышные длинные прически

Если вам трудно уложить длинную пышную прическу, то рассмотрите лохматую стрижку. Вы сможете быстро создать непринужденный образ, укладывая распущенные слои в легкие волны.

Кудрявая пикси

Кудрявая пикси отлично смотрится даже без укладки феном. Она не требует сложного ухода. Достаточно нанести на шевелюру средство для укладки и быстро высушить волосы.

Длинные слои

Длинные слоистые прически освежают облик. Они придают шевелюре больше объема. Такая стрижка подходит для женщин с тонкими волосами. При необходимости вы можете легко собрать пряди в хвостик.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Ультракороткая стрижка

Не каждая женщина решится срезать большую часть волос. Однако за ультракороткими стрижками очень легко ухаживать.

Кроме этого, экстремально короткие стрижки избавляют от поврежденных прядей. У вас будут отрастать здоровые и крепкие волосы.

Боб до подбородка

Боб длиной до подбородка придает волосам легкую текстуру. Чтобы прическа хорошо выглядела, вам достаточно вымыть волосы и высушить их естественным путем.

Такая стрижка идеально подходит женщинам 50+, так как обладает омолаживающим эффектом.

Гладкая прическа средней длины

Гладкая прическа средней длины поможет вам создать роскошный образ. Попросите парикмахера сделать небольшую градацию прядей. Это добавит шевелюре объема и облегчит уход за волосами.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Перед нанесением разглаживающего крема хорошо высушите волосы феном и придайте им форму с помощью широкой плоской насадки. Если вы хотите, чтобы кончики были немного изогнуты, то можете завить их круглой щеткой.

Глубокий боковой пробор

Стрижка с глубоким боковым пробором подойдет женщинам с круглым лицом. Длинные мягкие слои вытягивают черты и придают скулам четкие очертания. Такая прическа не требует частого обслуживания, вам понадобится посещать парикмахера 1 раз в 3 месяца, чтобы поддерживать форму кончиков.

Асимметричный длинный боб

Асимметричный длинный боб подойдет женщинам 50+, которые любят нестандартные прически. Эта стрижка проста в уходе, она придаст вашему образу немного дерзости.

Повязка на голову

Повязка на голову – стильный и модный аксессуар. Кроме этого, она помогает скрыть непослушные пряди и завитки.

Небрежный пучок

Небрежная прическа в виде пучка подойдет женщинам с вьющимися волосами и челкой. Поддерживайте форму шевелюры в течение дня с помощью нескольких брызг лака для волос. В особых случаях вы можете закрепить пучок с помощью заколки.

Заключение

Мы рассказали вам о прическах, которые можно уложить всего за 5 минут. Они идеально подходят для работающих женщин, у которых мало времени по утрам.