Скандалы: Кому я должен, всем прощаю

Долги Украины почти в два раза перекрыли ее бюджет, но платить по счетам страна на собирается

Известно всего лишь два способа получать деньги – зарабатывать или брать в долг. Этот принцип относится и к людям, и к государствам. Некоторые граждане живут от кредита до кредита, а когда выплатить их уже не могут, либо скрываются от приставов, пришедших описывать имущество, либо объявляют себя банкротами. Украина похожа на заядлого «кредитомана»: вопрос о том, как заработать денег, для этой страны будто не существует. Более актуальна для нее проблема – как и из кого выбить очередной кредит.

На днях США пообещали Зеленскому очередное вспомоществование в размере 12 млрд долларов. Как и чем расплачиваться по долгам – тема для украинских политиков не существенная. Между тем эта страна на сегодня – одна из наиболее закредитованных.

Еще до начала российской военной спецоперации Украину щедро снабжали деньгами. Только по линии МВФ страна получила с 2014 года 16,58 миллиарда под различные политические требования. Всемирный банк за 8 лет выделил Украине 9 млрд 240 млн долларов США, ЕБРР отстегнул суммарно 1 млрд 157 млн долларов. Поступала финансовая поддержка и от отдельных стран Запада, и от Евросоюза. Всего за 8 лет финансовой поддержки набралось на 70,5 млрд долларов. Уже этот кредитный груз опустил Украину на дно долговой ямы.

Но вместо того чтобы стать государством-банкротом, Незалежная принялась набирать долгов с новой силой. По данным налогового комитета Верховной рады, государственный долг Украины к сентябрю составил 105,39 млрд долларов, а долговая нагрузка увеличилась до 68% ВВП и может достигнуть до 86% ВВП к концу года.

Несмотря на то что страна явно не в состоянии справиться с долговыми обязательствами, с марта на Украину льется золотой дождь. За восемь месяцев этого года страна получила финансовой помощи больше, чем за восемь постмайданных лет. С 24 февраля страны Запада и международные организации вкачали в Незалежную более 75 млрд финансовой помощи в разном виде. Это в 1,6 раза превышает доходную часть нынешнего бюджета Украины. Попробуем разобраться конкретнее, что и от кого получил Зеленский и его команда, ибо за расходованием полученных средств, как водится, очень трудно уследить.

С миру по нитке — Зеленскому футболка

Помощь, которую получает Украина, можно разбить на три группы – военная, гуманитарная и собственно финансовая. Надо понимать, что потом не спросят только за «гуманитарку», и то – если повезет. Военная же и финансовая помощь – это не щедрые дары, а продуманные вложения с запросом на возврат. В каком угодно виде… Аналитический проект Ukraine Support Tracker собирает данные о всех видах помощи, полученной Украиной с января этого года. Исследователи этого проекта насчитали 38 доноров Украины: помимо Еврокомиссии, Европейского фонда мира и Европейского инвестиционного банка активно участвуют в кредитовании и различные страны. В первую очередь, конечно, страны G7 и ЕС, а также Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Швейцария и Турция. Правда, аналитики смогли отследить только сообщения об обязательствах, а не фактическое поступление заявленной помощи. Итак, в качестве финансовой помощи с февраля Украина получила от США 9,5 млрд долларов, от институтов ЕС – 11,6 млрд, от Великобритании – 1,5 млрд, от Германии – 1,2 млрд, от Польши – 1 млрд, от прочих доноров совокупно – 3,1 млрд. Военная помощь в денежном выражении выглядит так: США – 25,5 млрд долларов, институты ЕС – 2,1 млрд долларов, Польша – 1,6 млрд, Великобритания – 1,7 млрд, Германия – 1, 5 млрд, другие страны – 2,3 млрд. Это то, что Украине, по идее, надо возвращать. Есть еще гуманитарная помощь – не столь внушительная. США выделили помощь на сумму 9,4 млрд долларов, институты ЕС – 1,3 млрд, Германия – 0,8 млрд, Великобритания – 0,4 млрд. Как видим, самая внушительная поддержка – военная. Вместе с финансовой она составляет в общей сложности 62,6 млрд долларов. Чем расплачиваться будут?

Кому я должен, всем прощаю

Ситуация с внешними долгами Украины все больше начинает походить на дефолт. Рейтинговая корпорация Fitch пришла именно к такому выводу, когда 10 августа было принято решение об отсрочке кредитных выплат Киева до 2024 года. Ранее, в июле, об этом украинское руководство буквально умоляло своих богатых западных друзей, чтобы успеть за это время пополнить бюджет новыми финансовыми влияниями и отсрочить официальное признание дефолта.

Однако после того как 75% держателей бондов все же согласились пойти на реструктурирование долга, экономический рейтинг Незалежной незначительно подрос и уже не намекал на невозможность расплатится по внешним финансовым обязательствам.

В число основных украинских кредиторов входят США, Канада, Германия, Франция, Япония и Великобритания. Среди финансовых организаций, активно вливавших капиталы в Украину с 2014 года, значатся Международный валютный фонд (МВФ), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный банк реконструкции и развития, Японское агентство международного сотрудничества.

К слову, Украина должна и России, однако Киев признает только долг в размере $0,61 млрд, который возник из-за поставок газа еще в 1990-е годы. Не учитываются $3 млрд, которые в декабре 2013 года Москва предоставила Киеву в качестве займа на льготную покупку облигаций. Отказ платить по счетам после Майдана украинское руководство объясняет и тем, что российские кредиты, выданные Виктору Януковичу, являлись якобы взяткой.

В условиях сильной задолженности латать украинский бюджет киевским руководителям уже практически нечем. Не спасают даже внутренние заимствования. Так называемые военные облигации, распродаваемые украинским Минфином еженедельно, принесли в бюджет лишь 0,86 млрд. В то же время выплаты государства по внутренним облигациям составили целых 1,5 млрд долларов. Ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Украину в конце 2022 года ожидает глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от национального ВВП, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов.

Политолог и экономист Александр Дудчак полагает, что сейчас Западу нет смысла требовать с Украины расплаты по долгам. «Она неспособна расплачиваться. Ее бюджет наполовину состоит из внешних заимствований, грантов и дотаций. Они вынуждены верстать его из денег из-за рубежа. Но если по каким-то причинам нужда в Украине для Запада отпадет, то страна закроется моментально. Как от аппарата отключат тумблером и все».

Дудчак отметил, что так как Украина наполовину датируется извне, то она не может являться суверенным государством. «Для них уже и потеря Херсонской и Запорожской областей не является трагедией. Хотя это и источник поступления денег в бюджет. Это все-таки сельскохозяйственные и промышленные районы. А вместе с Мариуполем украинское правительство потеряло огромную часть доходов, потому что осталось без металлургии».

По мнению политолога, «сейчас все делается, чтоб Украина держалась, пока США раскочегарят свой военно-промышленный комплекс. И чтобы Европа вводила антироссийские санкции, загоняя тем самым под землю Европейский союз».

Эксперт напомнил, что уже давно Украина взамен распродает собственные ценные ресурсы. «Производится вывоз чернозема с 2014-го и особенно с 2016 года. По 5 долларов за тонну. Этот ценный ресурс теперь просто пойдет с молотка. Украина вся уйдет по частям. Местные жители как-то пытались бороться, но им велели заткнуть рот. Европа заявила, что это очень рыночно и выгодно — продавать все что можно».

Политолог Андрей Суздальцев также считает, что возможности вернуть долги у Киева отсутствуют. «Заканчивается референдум, и практически 95% экономики Украины становится территорией России. То есть экономики у них не остается. Хлебные регионы, где большие площади зерновых, тоже входят в Россию, это Запорожская и Херсонская области».

Однако он считает, что Назалежную это не остановит. «Украина спокойно берет любые кредиты под любые проценты, потому что считает, что Запад ей их спишет, — говорит Суздальцев. — И это мнение небезосновательно, потому что с 2014 года Украина в дефолте, но о нем не говорят и его не признают». По словам эксперта, сейчас Зеленскому нужно до 7 млрд в месяц, а таких денег он не получает. «Поэтому сейчас складывается такая грустная для Киева ситуация. Они еще ссылаются на пример Польши, которая вышла из Варшавского договора с 35 млрд долларов долга, но Запад ей его списал, так как в результате она вышла из социалистического блока, который распался. То есть они ждут подобного политического решения. Есть еще версия, что они надеются, что за все будет расплачиваться Россия».

Фото: Скандалы.ру

Николай Максимов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”