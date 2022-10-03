Рецепты от гурманов в социальной сети ЯRUS

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Начнем с необычной закуски – мороженого из огурцов от паблика “Вкусно и с любовью, а также полезные советы”.

Ингредиенты:

600 г молодых крепких огурцов

250 г мягкого сливочного сыра

сок 1 маленького лимона

2–3 веточки тимьяна

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Очистите огурцы от кожуры, порежьте их на небольшие кусочки и уберите в морозильник на 1,5–2 ч. Положите замороженные огурцы в блендер, добавьте холодный сливочный сыр, сок лимона, соль и перец.

2. Взбейте в однородное пюре. Выложите полученную массу в кондитерский мешок с фигурной насадкой и наполните небольшие стаканчики. Поперчите и украсьте листиками тимьяна. Подавайте мороженое с тонко нарезанной редиской и огурцами.

Совет гастронома:

Сливочный сыр можно заменить рикоттой, маскарпоне или даже свежим козьим сыром. Мороженое приобретет более гладкую текстуру, если полностью удалить острой чайной ложкой семена у огурцов.

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