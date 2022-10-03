 

Рецепты от гурманов в социальной сети ЯRUS

03.10.2022, 21:30, Разное
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Начнем с необычной закуски – мороженого из огурцов от паблика “Вкусно и с любовью, а также полезные советы”.

Ингредиенты:

600 г молодых крепких огурцов

250 г мягкого сливочного сыра

сок 1 маленького лимона

2–3 веточки тимьяна

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Очистите огурцы от кожуры, порежьте их на небольшие кусочки и уберите в морозильник на 1,5–2 ч. Положите замороженные огурцы в блендер, добавьте холодный сливочный сыр, сок лимона, соль и перец.

2. Взбейте в однородное пюре. Выложите полученную массу в кондитерский мешок с фигурной насадкой и наполните небольшие стаканчики. Поперчите и украсьте листиками тимьяна. Подавайте мороженое с тонко нарезанной редиской и огурцами.

Совет гастронома:

Сливочный сыр можно заменить рикоттой, маскарпоне или даже свежим козьим сыром. Мороженое приобретет более гладкую текстуру, если полностью удалить острой чайной ложкой семена у огурцов.

Французский салат “Нисуаз” в 50-е годы прошлого столетия считался незамысловатой едой портовых моряков Ниццы. Знаменитым на весь мир его сделал мэр города Жан Медсен. Ему понравился салат, он записал рецепт в свою кулинарную книгу и вскоре “Нисуаз” вошел в меню элитных ресторанов Франции.

Вокруг оригинального рецепта продолжаются споры. Точно известно, что анчоусы в салате часто заменяют консервированным тунцом и добавляют стручковую фасоль, которой не было в оригинале.

Первое блюдо не должно отставать от закусок и салатов. Блогеры группы “Готовим дома” предлагают крем-суп из запеченной тыквы со сливками. При подаче посыпается тыквенными семечками и сыром сулугуни.

Любую рыбу лучше готовить с молоком, убеждены авторы паблика “Рыбные блюда”, и предлагают рецепт трески с овощами или запеченным картофелем. Молоко наилучшим образом раскроет вкус рыбного блюда, подчеркнет аромат трав, чеснока и других ароматических веществ.

Совет от блогеров социальной сети: готовьте с душой и удовольствием! Ищите эксклюзивные рецепты в приложении ЯRUS!


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