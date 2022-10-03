 

В парке “Кусково” появился “Холм лешего” и “Болото водяного”

03.10.2022, 21:30, Разное
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В этом году в Москве началась реабилитация лесопарка “Кусково”, в рамках которой специалисты решают многие проблемы этой территории. Например, раньше здесь были устаревшие и малоинтересные детские площадки. Сейчас же здесь девять игровых зон, выполненных в едином стиле – сказочной и лесной тематике. При этом каждая из них по-своему индивидуальна.

Теперь в “Кусково” есть площадки “Белкин двор”, “Сад Жар-птицы”, “Болото водяного”, “Холм лешего”, “Медвежья берлога”, “Паучье логово”, “Избушка Бабы-яги”, “Поляна Старичка-Боровичка”, “В зарослях кувшинки”. Это не случайные названия. Дело в том, что лесопарк тесно связан с историей русской культуры, эти названия встречаются в сказках.

Новые площадки смогут посещать дети разного возраста. Установлено оборудование как для малышей, так и для школьников, а также для ребят постарше. Есть игровые комплексы с башенками, закрытыми и
открытыми горками, канатными лазательными сетками, тоннелями, полосами
препятствий, а еще батуты, тарзанки, качели, карусели, качалки на пружинах,
интерактивные развивающие и музыкальные панели.

“Ребята здесь смогут представить себя в роли сказочного персонажа или лесного обитателя, а также по-новому открыть для себя лесопарк “Кусково”, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Цвет игрового оборудования отображает тематику площадки. Например, “Болото водяного” оформлено в сине-зеленых и голубых тонах, а “Сад Жар-птицы” – в красном, желтом и оранжевом цветах. “Холм лешего” выполнен в коричневом и зеленом цветах.

Также стоит обратить внимание на площадку “Паучье логово”, где много игровых сеток, напоминающих паутину. На площадке “Холм лешего” есть большой холм. На площадке “Избушка Бабы-яги” установлен большой комплекс, который напоминает избушку на курьих ножках.

При создании площадок использовались элементы из дерева и металла. Они гармонируют с окружающей средой. Рядом с красочными площадками установлены лавочки, есть территории с навесами. В общем, была проделала большая работа для того, чтобы у родителей и детей было еще одно место для отдыха, прогулок и развлечений.


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