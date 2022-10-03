Юлия Снигирь и звезда “Стиляг” Антон Шагин в тизере фильма “Петрополис”
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В сети появился первый тизер картины “Петрополис” с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях. Фантастический фильм Валерия Фокина рассказывает версию альтернативной истории, где человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Сегодня между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может Владимир Огнев (Антон Шагин) — социальный психолог, изучавший инопланетян, которому известно нечто об их подлинной природе.
В съемках картины также приняли участие Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон, Марина Игнатова, Сесиль Плеже и другие.
Фильм выйдет в российский прокат 27 октября.
Аудитория давно ждет релиза другого проекта с участием Юлии – фильм “Воланд”, в котором актриса снялась со своим партнером Евгением Цыгановым. Однако по ряду причин премьеру отложили до следующего года.
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