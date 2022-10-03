 

Звезда “Сумерек” Питер Фачинелли рассказал о воспитании новорожденного сына

03.10.2022, 21:05, Разное
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48-летний Питер Фачинелли и его супруга Лили Энн Харрисон стали родителями месяц назад, однако не сразу раскрыли имя и пол новорожденного малыша. Спустя неделю они рассказали, что у них родился мальчик, которого они назвали Джек. Накануне в диалоге с таблоидом People на гала-концерте Barbara Berlanti Heroes актер признался, что, как отец трех дочерей, невероятно рад этому событию. 

У меня было три девочки, так что рождение мальчика для меня в новинку, я к этому не привык, – сказал Фачинелли. – У меня три сестры, три дочери, так что это очень интересно. Такое чувство, что я начинаю все сначала, и начинаю с чего-то нового, чему нужно учиться. И он многому меня научит.

Также актер поделился ожиданиями насчет будущего своего сына.  

Я не знаю, кем он собирается стать. Думаю, у тебя всегда есть идеи в голове: “О, бейсбол и футбол”. Мои дочери очень спортивные, так что мне нужно потратить некоторое время, чтобы посмотреть, что ему нравится, – сказал он. 

Напомним, что о беременности жены Фачинелли стало известно в конце июня. Актриса вышла на связь с подписчиками и опубликовала селфи, на котором показала растущий живот. Для пары это первый общий ребенок. Три дочери актера — 25-летняя Лука, 19-летняя Лола и 16-летняя Фиона — родились в браке со звездой сериала “Беверли Хиллз 90210” Дженни Гарт. 

С Лили Энн Харрисон актер встречается с 2016 года. В 2018-м они обручились, а годом позже связали себя узами брака в Масатлане, Мексика.  


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