Базовый пуловер и длинный к легинсам: актуальные свитера осени-зимы и секреты создания модных образов с ними

Свитер – базовая вещь, которая должна быть в каждом гардеробе. Он особенно актуален в осенне-зимний сезон. Эта одежда согревает нас и удобна в носке. Свитер станет одним из трендов осени 2022 года. В статье мы расскажем об актуальных свитерах на осенне-зимний сезон, а также о секретах создания модных образов с ними.

Базовый пуловер

Базовый пуловер – комфортная повседневная одежда. Вы можете превратить его в модный свитер, если наденете с ним удлиненную и расклешенную кожаную юбку.

На зимний сезон подойдут модели нейтральных оттенков из плотного трикотажа. Они хорошо защищают от холода.

С высоким воротом

У многих из нас в гардеробе есть свитер с высоким воротом. Его можно носить с любыми моделями брюк и джинсов.

Тенденции моды осени-зимы 2022 года предлагают более короткий вариант свитера с высоким воротом. Его рекомендуется носить с яркими кожаными брюками или леггинсами, а также надевать поверх мини-платья. Под такой образ идеально подойдут высокие сапоги.

Модные тенденции предлагают форму высокого ворота в виде плотно прилегающего к шее кольца или “хомута”, спускающегося на плечи.

Кардиган

В последние годы кардиган стал краеугольным камнем осенних и зимних образов. В этом сезоне популярностью будут пользоваться модели длиной до бедер с широким поясом, подчеркивающим талию. Короткие кардиганы уходят в прошлое.

Свитер верблюжьего цвета

Верблюжий цвет свитера считается классикой. Осенью и зимой 2022 года этот оттенок будет очень популярен.

Осенняя и зимняя мода допускает монохромное сочетание такого свитера с вещами аналогичных оттенков. Вы можете носить его внутри или снаружи брюк.

Белый свитер в рыбацком стиле

Белый свитер в рыбацком стиле отличается плотной вязкой. Он подходит для самых холодных дней и отлично защищает от ветров.

Традиционно свитера в рыбацком стиле богато украшены вязаными узорами. Они отлично сочетаются не только с брюками и джинсами, но и с длинной юбкой из светлой ткани.

В полоску

Полосатый свитер является классикой женского гардероба, вне зависимости от сезона. Но если весной мода предлагает версии из льна и хлопка, то осенью и зимой популярны модели из кашемира и шерсти.

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Полосатый свитер может быть как коротким, так и длинным. Отдавайте предпочтение комбинации белых полосок с черными или синими. Они сочетаются с любыми предметами гардероба.

Черная водолазка

Осенью и зимой будут в тренде черные водолазки. Современные тенденции моды рекомендуют носить их под белой рубашкой или мини-платьем на тонких бретельках.

Вечерние свитера

Свитера можно носить как вечернюю одежду для торжественных случаев. Выбирайте модели с открытыми плечами или глубоким асимметричным вырезом. Вы можете надеть их поверх юбки. Для особых случаев также подойдет длинный свитер, который заменит короткое вечернее платье.

Длинный к леггинсам

Длинные свитеры к леггинсам есть в гардеробе многих женщин. Это повседневная и удобная одежда для прогулок.

Осенние модные тенденции допускают ношение длинных свитеров не только с леггинсами. Вы можете использовать эту одежду вместо короткого платья. Такой вариант красиво смотрится с высокими сапогами.

Ручной работы

Одним из модных трендов осени и зимы станут свитера ручной работы. Вы можете приобрести готовое изделие или связать его самостоятельно.

В этом году будут популярны макси-пуловеры. Они согреют вас в сильный холод. Особенно актуальны будут модели с красочными рисунками, богато украшенные бахромой.

Без рукавов

В холодный сезон в моду вернутся вязаные жилеты. Осенью вы можете их надевать непосредственно на тело, чтобы продемонстрировать открытые руки. Зимой их носят поверх водолазки или рубашки.

На молнии

Свитера на молнии напоминают нам о спортивной одежде 1980-х. Это удобная и практичная одежда, которая согревает нас осенью.

Традиционно такие свитера носят с джинсами. Однако осенне-зимняя мода предлагает сочетать их с легкими юбками и брюками из винила или кожи. В этом сезоне вам следует попробовать такие комбинации.