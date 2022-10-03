Нефритовый коричневый и мягкий янтарь: самые элегантные окрашивания волос из всех трендов осени 2022

Осенью многие люди начинают страдать от сезонной депрессии. Чтобы удачно бороться с хандрой, стоит несколько изменить свою внешность. Самым простым способом является окрашивание волос. Это позволит добавить образу свежесть и притягательность.

Осенью меняется оттенок лица и он становится немного бледнее. Именно поэтому хочется более теплого или насыщенного цвета волос. Вот несколько достаточно популярных и модных оттенков, которые станут самым настоящим трендом в этом году.

Фондю

Это насыщенный темный оттенок прядей с золотистым мерцанием. Красивые и яркие блики эффектно переплетаются с черным или темно-каштановым цветом волос.

Мед

Это идеальное сочетание медового и клубничного блонда. Основой этого цвета является оранжево-красный с прядями клубничного блонда, идущими по всей длине.

Шоколадная вишня

Это очень игривый и гламурный цвет волос. Огненная брюнетка с оттенком шоколадная вишня выглядит просто восхитительно и очень ярко. Это отличное и элегантное решение для рыжеволосых женщин.

Персиково-розовый блонд

Розовый цвет в различных оттенках выглядит просто фантастически и ярко. Этот тон пользуется огромной популярностью этой осенью.

В качестве основы стоит взять платиновый оттенок прядей, а затем добавить нежные персиковые и теплые розовые тона. Такое сочетание поможет украсить совершенно любой образ этой осенью.

Чернильный и темно-бордовый

Глубокий черный цвет воронового крыла всегда является очень хорошим выбором для холодного времени года.

Этой осенью классический оттенок несколько изменится. Мы сможем увидеть чернильно-черный цвет с глянцевой теплой глазурью. Естественные рыжие темные оттенки помогут создать эффектный образ. В итоге можно получить блестящий и царственный вид.

Мягкое золото

По мере приближения осени хочется выглядеть более утонченно. Именно поэтому, золотистый блонд является отличным вариантом.

Стоит добавить немного света около лица, чтобы выглядеть нежно и романтично.

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Нефритовый коричневый

В то время как рыжие тона являются синонимом осени, стоит также рассмотреть и другие, более холодные альтернативы с зеленоватым оттенком.

Нефритовый коричневый цвет придает лицу свежесть и румянец.

Пшеничный блонд

Когда дело доходит до поиска идеального оттенка натурального блонда, иногда лучшим решением станет что-то среднее между теплым и холодным. Пшеничный оттенок не делает контраста, но при этом создает определенную гармонию.

Шоколад с мокко

Глубокий насыщенный брюнет выглядит очень шикарно и эффектно. Этот цвет отражает тепло на солнце и выглядит нежно и довольно ярко.

Красный медный

В этом году в тренде медные тона. Если этот цвет с красноватым отливом, то он выглядит игриво и сексуально. Этот оттенок отлично подойдет для всех тех, кто хочет и готов к смелым переменам.

Горячий эспрессо

Этой осенью в тренде глубокие и эффектные тона. Яркие блики помогают сделать прическу просто великолепно.

Мягкий янтарь

В этом году огромной популярностью пользуются яркие красные и оранжевые тона.

Хорошо смотрится нейтральный пурпурный и кирпично-красные цвета для более холодного эффекта.

Восковой блонд

Чтобы продолжить лето, стоит добавить в свой образ немного солнечного света. Блонд можно сделать более теплым, если дополнить его легким восковым оттенком.