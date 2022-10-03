На территории Украины по неизвестным причинам прекратил работать интернет от Starlink

На территории Украины по неизвестным причинам прекратил работать интернет от американского провайдера Starlink. Это случилось вскоре после того, как украинские пользователи порекомендовали миллиардеру Илону Маску «засунуть себе в **** свой старлинк».

Маск недавно предложил свой вариант урегулирования конфликта, который предусматривает территориальные уступки в пользу России. В ответ украинские пользователи посоветовали бизнесмену покончить с собой, а также пожелали смерти его родственникам и близким, включая даже собаку Флоки. Маска сравнили с Гитлером, многие заявили об интимных связях с его родителями. Ответил он только одному из пользователей.

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