 

На территории Украины по неизвестным причинам прекратил работать интернет от Starlink

03.10.2022, 20:53, Разное
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На территории Украины по неизвестным причинам прекратил работать интернет от американского провайдера Starlink. Это случилось вскоре после того, как украинские пользователи порекомендовали миллиардеру Илону Маску «засунуть себе в **** свой старлинк».

Маск недавно предложил свой вариант урегулирования конфликта, который предусматривает территориальные уступки в пользу России. В ответ украинские пользователи посоветовали бизнесмену покончить с собой, а также пожелали смерти его родственникам и близким, включая даже собаку Флоки. Маска сравнили с Гитлером, многие заявили об интимных связях с его родителями. Ответил он только одному из пользователей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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