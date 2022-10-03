 

Установлен предельный срок безопасного пребывания космонавтов на орбите

03.10.2022, 20:53, Новости дня
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Космонавт может находиться на околоземной орбите суммарно не более четырех лет в соответствии с нормативами радиационной безопасности, сообщили Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Заведующий отделом «Радиационная безопасность при космических полетах» ИМБП Вячеслав Шуршаков заявил, что предельная пожизненная доза радиации – 1 тыс. миллизиверт (мЗв), поэтому на околоземных орбитах человек может летать суммарно четыре года, передает ТАСС.

На данный момент обладателем абсолютного мирового рекорда по продолжительности пребывания человека в космосе является российский космонавт Геннадий Падалка (878 суток).

Также определено, что вклад солнечных протонных событий в общую дозу облучения ни в одной из 66 экспедиций не превысил 1%. По данным ученых, только в пяти экспедициях он был больше 0,5%, вклад галактических космических лучей в общей дозе не опускался ниже 60%, остальной вклад вносят радиационные пояса Земли.

Специалисты ИМБП РАН оценили дозу радиационного облучения, которому подвергаются космонавты на Международной космической станции, совместно с НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ. Для этого были рассмотрены данные, полученные за 20 лет – с 2001 по 2021 годы. «Измерения проводились с помощью специального торсового фантома манекена тела человека, а также личных дозиметров. Согласно профессиональным требованиям, предельная доза для месячного космического полета равняется 150 миллизиверт, для годовой экспедиции 300 миллизиверт. Результаты исследований показали, что ни в одном случае космического полета за два десятка лет не были превышены установленные нормативы обеспечения радиационной безопасности», – говорится в сообщении института.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко в следующем году побьет рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе, на его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли.

В Роскосмосе уточнили, что мировой рекорд по суммарному времени пребывания на орбите 12 сентября 2015 года установил космонавт Геннадий Падалка, он пробыл в космическом пространстве 878 суток.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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