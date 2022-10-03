Ургант опроверг слова Потапа о его извинениях за Россию

В ходе телефонного разговора с украинским певцом и продюсером Потапом, состоявшимся после начала спецоперации, «в трубку не рыдал» и прощения за Россию не просил, сообщил телеведущий и актер Иван Ургант.

Потап рассказал в эфире украинского телевидения, что Ургант якобы позвонил ему после начала СВО, а затем расплакался в трубку и попросил прощения. Однако сам телеведущий не подтвердил эту информацию.

Ургант рассказал, что не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагает, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. «Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил», – приводит его слова «СтарХит».

Ранее Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн РФ и почтить память погибших в Донбассе.

Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в РФ в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

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