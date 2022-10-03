 

Ургант опроверг слова Потапа о его извинениях за Россию

03.10.2022, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе телефонного разговора с украинским певцом и продюсером Потапом, состоявшимся после начала спецоперации, «в трубку не рыдал» и прощения за Россию не просил, сообщил телеведущий и актер Иван Ургант.

Потап рассказал в эфире украинского телевидения, что Ургант якобы позвонил ему после начала СВО, а затем расплакался в трубку и попросил прощения. Однако сам телеведущий не подтвердил эту информацию.

Ургант рассказал, что не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагает, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. «Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил», – приводит его слова «СтарХит».

Ранее Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн РФ и почтить память погибших в Донбассе.

Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в РФ в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.21 / МИД Украины приветствует принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ срочной резолюции по Крыму и Донбассу

05.03.21 / На Камчатке произошло второе за неделю землетрясение

09.09.20 / Экономика: Польская альтернатива «Северному потоку-2» оставит Европу без газа

21.12.21 / Страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине – минобороны Литвы

06.09.21 / Германия передаст миру 100 млн доз вакцин от COVID-19

06.06.22 / Мнение: Американские ястребы разлюбили Украину

22.07.20 / Восьми судьям Окружного админсуда Киева не могут передать повестки на допросы в НАБУ. Подозреваемые ушли в отпуск

09.04.21 / Появилось видео с занимающимся физкультурой Навальным

06.09.22 / ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

23.06.21 / Зеленский встретил президента Грузии в Киеве. Зурабишвили приветствовала почетный караул словами “Слава Украине”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика