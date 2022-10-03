Экс-глава Дербентского района Дагестана получил девять лет колонии за растрату
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Преображенский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, признав его виновным в растрате, сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе ТАСС сообщили, что это второй приговор. По этому делу Джелилова приговорили к трем годам и шести месяцам, присоединив наказание по приговору от 4 марта этого года. Окончательно ему назначено девять лет колонии с лишением на год занимать государственные должности.
В феврале сообщалось, что вынесен приговор бывшему руководителю Дербентского района Дагестана Магомеду Джалилову по статье о растрате, его признали виновным.
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