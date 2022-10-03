Скандалы: Привезли пробки и коммерческие браки

Мытарства русских в Казахстане

В пятницу в Казахстане, в приграничном городе Уральске, куда репортёр «МК» прибыла по заданию редакции, отстояв 14 часов на границе, слушали выступление Владимира Путина. Россияне собрались в одном из кафе, которые в последнее время становятся некими русскими клубами, — здесь приехавшие часами просиживают с ноутбуками и купленным для приличия кофе.

По итогу уехавшие «просто на всякий случай», похоже, осознали, что поторопились с решением. А казахи, между тем, задумываются, надолго ли в их жизни произошли неожиданные изменения.

Так что изменилось в городе за последнее время?

Мне как москвичке многое не сразу бросилось в глаза. Например, вызвав ближе к вечеру такси — а приложения работают тут так же, как в России — и увидев время ожидания десять минут, я ничуть не удивилась: все-таки час пик. Удивилась я позднее, когда таксист, заехавший за мной на обочину, посетовал:

— Что же вы не заметили меня на дороге? Я же мимо проезжал!

— Да мне и в голову не пришло выискивать вас в потоке машин, — поразилась я.

— Вот, вот, как я теперь вырулю на дорогу? Такая пробка!

— Пробка? — центральная улица, действительно, была заполнена машинами. Но они даже не стояли и пусть медленно, но двигались.

— Конечно, — рассмеялся таксист, — для нас это — пробка. У нас раньше, конечно, бывало, чтобы машины скапливалась, но не так. Это все ваши. На многих машинах российские номера…

И примирительно добавил:

— Ну ничего, это ненадолго. Разъедутся. Кто-то — назад, а кто-то по другим нашим городам. Уральск — небольшой, приграничный город, здесь немногие осядут.

Машины российских путешественников, стали ещё одним пунктом дохода местных, хотя и не таким популярным, как сдача квартир, услуги такси или помощь в регистрации. Некоторые, прибыв на границу на колёсах, обнаружили, что пешком пройти ее будет намного быстрее. Постояв в авто-очереди больше суток, люди просто оставили машины в приграничных сёлах и вернулись пешком. Теперь вот ищут водителей из числа местных жителей, кто мог бы пригнать им их авто. Услуга стоит от 10 тысяч российских рублей. Впрочем, здесь как повезёт. В Казахстане многие помогают приезжим бесплатно. Хотя, конечно, не в столь затратном по времени деле.

Добродушие и принятие ситуации — одна из самых привлекательных черт местных жителей. Впрочем, есть вещи, которые раздражают в россиянах даже их. Но казахи говорят об этом очень вежливо.

— Учите язык, — по доброму советуют гостям города местные жители, — хотя бы запомните слова приветствия, прощание, какую-то простую просьбу можно озвучить на казахском языке. Поверьте, на ваши слова, сказанные на казахском, обязательно с улыбкой откликнутся.

— На что следует в первую очередь обратить внимание при разговоре? — поинтересовалась я.

— В наших языках есть общая «Е». Для казахов крайне важно, чтобы вы эту букву, этот звук уважали. Надо говорить: «тЕнге», а не «тЭнге»; «БайтЕрек», а не «БайрЭрек».

Впрочем, есть у казахов и более серьёзные вещи для настороженности. Сейчас они разрываются между гостеприимством и теми неудобствами, которые им доставил приезд более обеспеченных россиян. Например, некоторые из тех, кто сдаёт квартиры, отказались от прежних квартиросъёмщиков, которые снимали по цене: однокомнатная — 60 000-80 000, с хорошим ремонтом 100 000 тенге (от 9 до 15 тысяч российских рублей) в месяц. Теперь однокомнатные квартиры сдаются на месяц по 200 000 — 300 000 тенге (до 40 тысяч рублей), а посуточно за 10 000 (примерно 1,5 тысячи рублей). Это ударило по интересам студентов, молодых семей с детьми, других небогатых казахстанцев, кто ранее снимал жильё. Впрочем, это ситуация больше касается Алма-Аты и Астаны.

— У нас студентов не так много, — рассказывала мне местный риэлтор, — все они в большинстве своём живут в общежитиях. Да и Уральск для россиян больше транзитный город. Квартиры стремятся снять посуточно. Местные понимают: спадёт ажиотаж, и цены снова упадут. А постоянных клиентов потеряешь. В Алма-Ате же, особенно в Астане — там всегда холодно, погода как у вас где-нибудь в Новосибирске — люди в более сложной ситуации. Они скупили все спальные мешки. Ночуют в приютах, тепла не хватает. Зато бесплатно.

В Уральске тоже есть бесплатные места обитания: местный кинотеатр Cinema Park таксисты показывают как достопримечательность — его хозяйка распахнула двери для тех, кто не нашёл жилья, уже несколько дней назад. Также в городе откликнулась на проблемы россиян местная церковь — там также можно переночевать бесплатно. Люди спокойно оставляют рюкзаки с вещами и уходят по делам. Пока ещё не было ни одной кражи.

Риелторы в Уральске сегодня — денежная и востребованная профессия. Порой они берут полцены от месячной оплаты квартиры за то, что удаётся подобрать вариант. Ну и каждый показ — 3, а у кого и 5 тысяч тенге (от 500 рублей). Если сделка по съему жилья состоялась, плата за этот показ не взымается.

Для россиян резко возросшие цены тоже велики, но все-таки не настолько, как для местных жителей. «Зарплаты у нас невысокие, — признавались местные, — 20-25 тысяч на ваши деньги. Единственно, кто хорошо зарабатывает — те, кто работает вахтовым методом».

Впрочем, и сегодня в городе можно снять комнату за 10 тысяч рублей, причём на сдачу вскладчину выставляют даже коттеджи, где может легко разместить до 15 человек.

Намного дороже жильё в Астане, Алма-Ате и, естественно, в городах — морских курортах.

Однако, не все местные жители приняли решение обогатиться на ситуации. В популярной сети объявлений о сдачи квартир в некоторых предложениях появилась оговорка «россиян просьба не беспокоить»… Если квартира сдаётся по старой цене, будьте уверены, вам, если вы приезжий, откажут. Более того, не заселят даже если вы договоритесь, чтобы квартиру снял для вас кто-то из местных жителей. «Боимся проверок и штрафов», — так люди объясняют отказ. Ведь для того, чтобы поселить у себя людей, местные должны сделать им регистрацию — соглашаются на это далеко не все.

Зато появилась ещё одна необычная для здешних мест форма взаимоотношений — предложения о заключении фиктивных браков. Это для тех россиян, кто хочет в дальнейшем оформить ВНЖ. В местах скопления приехавших, в частности, на вокзальной площади, где люди ищут первичной помощи и информацию, это широко обсуждается. Цена называется от 100 тысяч рублей.

Лично мне согласных на брак за деньги найти не удалось. Но, зарегистрировавшись в одном из местных чатов под мужским именем, я довольно быстро познакомилась с местной девушкой, которая предложила разделить с ней однокомнатную квартиру. Пожить на пару мне предложили за 70 000 тенге (10 тысяч рублей).

Скорее всего, это сумма была не половиной, а полной ценой квартиры. А, возможно, моя новая знакомая по переписке жилье и вовсе не снимала. Просто пригласила меня к себе.

На вопрос о расходах на совместное проживание девушка высказалась неопределённо: «Ну, продукты там купишь». Про возможные личные взаимоотношения тоже не вдалась в подробности: «Пока поживём, как соседи…»

В силу обстоятельств непреодолимой силы я не смогла принять это предложение… Хотя хотела бы заметить, что многие казашки потрясающе красивы. И совсем не исключено, что кто-то на фоне очень тревожных мировых событий сможет неожиданно найти своё личное счастье.

Татьяна Стрельцова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”