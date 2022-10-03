 

Новый парк в составе ТПУ “Некрасовка” может стать одним из любимых мест отдыха в районе

03.10.2022, 20:07, Разное
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Еще 10 лет назад на месте не так давно открывшейся станции метро “Некрасовка” был заброшенный пустырь. Теперь же здесь транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и современный парк, расположившийся между Рождественской и Покровской улицами. Вне всяких сомнений, это место станет одним из любимых в районе. Парк будут проходить спешащие к метро пассажиры и посещать все жители округа.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в парке есть три крытые аллеи, через которые можно будет в любую погоду с комфортом добраться до метро и автобусных остановок. “На главной аллее будут функционировать фонтан и амфитеатр с площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий”, – сообщил он.

В новом парке уложили газоны и сделали дорожки, создали детские и спортивные площадки, построили беседки, установили скамейки и урны, высадили свыше 22 тысяч деревьев и кустарников. Растения адаптированы под климат средней полосы России.

Приступая к созданию парка, специалисты понимали, что это место должно быть удобным, безопасным и экологичным. Фонтан оснастили интеллектуальной системой управления. Территорию осветили энергосберегающими светильниками. На детских и спортивных площадках травмобезопасное покрытие.

На прогулочных дорожках – гранит. Этот камень добывали из крупнейших в мире месторождений в Ленинградской области. Дорожки спроектированы так, чтобы спешащие на работу или учебу горожане смогли добираться до метро как можно быстрее. В парке есть закольцованные маршруты для бега и неспешных прогулок. Вдоль Покровской улицы установили шумозащитные экраны.

Кстати, до конца 2022 года в составе ТПУ “Некрасовка” завершится строительство Дворца спорта – самого крупного в столице. Здесь будет и ледовая арена, и бассейны, и игровые залы. Можно будет освоить 12 видов спорта.

ТПУ “Некрасовка” включает в себя одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток может составлять до 25 миллионов человек в год.


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