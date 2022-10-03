 

Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета

03.10.2022, 20:07, Разное
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В Тюмени школьник попал в больницу после того, как у него во рту взорвалась электронная сигарета. Десятикласснику тут же вызвали скорую помощь, сообщает “Царьград”. Инцидент произошел в 49-й гимназии областного центра.

К счастью, травма оказалось не глубокой. После оказания первой помощи мальчика отпустили домой и перевели на амбулаторное лечение. Об этом пишет VSE42.RU.


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