Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета

В Тюмени школьник попал в больницу после того, как у него во рту взорвалась электронная сигарета. Десятикласснику тут же вызвали скорую помощь, сообщает “Царьград”. Инцидент произошел в 49-й гимназии областного центра.

К счастью, травма оказалось не глубокой. После оказания первой помощи мальчика отпустили домой и перевели на амбулаторное лечение. Об этом пишет VSE42.RU.