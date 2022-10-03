Друзья Марго Робби и Кары Делевинь сломали руку фотографу, который преследовал девушек

Друзья голливудских актрис Марго Робби и Кары Делевинь напали и избили папарацци в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Об этом сообщает TMZ. Сообщается, что 2 октября фотограф Педро Альберто Оркеро по редакционному заданию журнала поджидал Робби и Делевинь у ресторана, в котором они ужинали.

Когда Робби и Делевинь в компании двух своих друзей, продюсера Джейка Риса Хопкинса и ассистента режиссера Джози Мака Намара Каллума, выходили из ресторана, фотограф начал преследовать их, «вторгаясь в личное пространство». Водитель такси растерялся и начал движение в тот момент, когда Робби еще не успела сесть в салон. В результате звезда «Отряда самоубийц» выпала из машины, а Педро Альберто Оркере продолжил ее фотографировать.

После этого друзья актрисы вступили в драку с папарацци. В результате фотографа госпитализировали с открытым переломом руки и травмой головы, а нападавшие были задержаны. Известно, что оба являются гражданами Великобритании.

Педро Альберто Оркеро

Напомним, что последнее время состояние Кары Делевинь тревожило не только ее друзей, но и поклонников: модель и актрису не раз фотографировали в неадекватном состоянии. А, по данным СМИ, девушка страдает от тяжелой наркозависимости и испытывает психологические трудности. Из-за этого она пропустила премию “Эмми”, а также презентацию своей новой коллекции CARA LOVES KARL (коллаборация с модным домом Карла Лагерфельда).