Александр Овечкин: “Настя подарила мне двух прекрасных сыновей, и надеюсь, что у нас еще будут дети”

Александр и Настасия не любят шумиху вокруг своей семьи и, находясь в статусе одной из самых известных в России спортивных пар, предпочитают тихий, спокойный образ жизни. При этом ярких поводов предостаточно. Вот только все это не ради количества подписчиков в социальных сетях или внимания прессы. Все для семьи. Ради семьи. Так, недавно Александр устроил сюрприз и приехал на хоккейную тренировку к племяннику своей супруги. А каково было удивление Насти, когда он вышел на сцену “Лужников” и на 75-тысячный стадион во время концерта “Руки вверх” признался ей в любви. Настя в свою очередь тоже делает все, чтобы нападающий клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталз” был счастлив. Очевидно, что интересы семьи для них на первом месте. Именно поэтому день рождения сына они отмечают среди батутов, горок и аттракционов. “Обычно мы праздновали в ресторане, но в этом году Сережа сам попросил отметить праздник в детском центре. Желание именинника — закон”, — объясняет Настасия.

Настя, Саша, расскажите, какой Сережа в свои 4 года?

Настасия: Как и для любой матери — самый лучший! Но наши друзья и родственники всегда отмечают, что он воспитанный, дружелюбный и развит не по годам. Он немного стеснительный, но если понимает, что человеку можно доверять, то сразу раскрепощается. Именно поэтому он очень любит, когда к нам приезжают наши друзья. С крестным своим они вообще не разлей вода.

Александр: Да, а еще за брата он горой. Мы недавно отдыхали в Турции, и сыновья были с моей мамой в детском клубе. Какой-то мальчик подошел и хотел забрать у Ильи игрушку. В этот момент Сережа встал перед ним и начал кричать: “Не смей трогать моего брата!” Хотя мальчик был старше него. Так что Сережа может постоять не только за себя, но и за Илью.

Александр Овечкин и Настасия Шубская отметили день рождения своего старшего сына Сережи. На фото – Александр Овечкин с сыновьями, Ильей и Сергеем Настасия: часы Big Bang One Click King Gold White Full Pave, Hublot

А как они ладят между собой?

Настасия: Сережа очень нежно относится к Илюше, он часто подходит его обнять, поцеловать, все время говорит: “Ты мой любимый братик”, а Илюша его так, можно сказать, пока отталкивает. Он не очень любит эти нежности. (Улыбается)

Вошедший в этот момент в комнату Сережа поправляет маму: “Иногда он все-таки хочет обниматься!”

Александр: Они, конечно, порой ругаются. Илье всегда нужна именно та игрушка, которая у Сережи, хотя мы стараемся покупать им все одинаковое. Я думаю, как только Илья начнет лучше говорить, им будет легче договариваться, и ссор станет меньше.

А в какие моменты вы видите в них себя?

Настасия: В Америке мы попытались отвести Сережу в детский сад. Попытка оказалась неудачной. (Смеется) Меня многие предупреждали, что первое время дети могут плакать, когда мама уходит, но потом их отвлекают, и все отлично. Я привезла Сережу, уехала, но через 40 минут мне позвонили и сказали: у него истерика, возвращайтесь. Когда я рассказала об этом свекрови, она засмеялась и ответила: “Саша был точно такой же!”

Настасия, Сережа и Александр вместе со своим братом Михаилом и родителями Татьяной Николаевной и Михаилом Викторовичем Настасия вместе с отцом Кириллом Шубским и сестрами Марией и Анной

Скажите, а думали уже о профессиональном спорте?

Настасия: Сереже очень нравится хоккей, но мы его никогда не заставляли играть.

Александр: Да, у нас нет привязки к какому-то виду спорта. Что выберет — то выберет. Как только он начал хорошо ходить, практически сразу взял в руки клюшку. У нас даже есть видео, где он в два года подбрасывает шайбу на крюке, она переворачивается в воздухе, и он ее ловит. Даже взрослым не всегда удается этот трюк.

Настасия: Большую роль тут, конечно, сыграл папа. Сережа с пеленок ходит на матчи, ему это очень интересно. Он у нас спортивный мальчик: любит футбол, ему легко дается теннис, а еще, конечно, бабушка играет с ним в баскетбол (Мама Александра Овечкина Татьяна Николаевна — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу — Прим. ред).

Настя, дети-погодки — это очень тяжело, и не только физически, но и морально. Как снимаете стресс?

Настасия: Стресс был, и сильный. Дело в том, что Илья родился в разгар пандемии. Было очень страшно, потому что на тот момент никто толком не знал, что это за болезнь и как ее лечить. Поэтому последние месяцы беременности были очень нервными. Когда Илюша родился, мы старались максимально изолироваться, чтобы не подхватить инфекцию. Морально это было тяжело. Вскоре у Саши перенесли сезон, и мы решили поехать в Москву. Вот тут я уже выдохнула: поддержка семьи для меня была очень важна в этот момент.

Александр: Вы даже не представляете, какой это был стресс для меня. Благо сейчас пандемия отходит и уже есть представление, как лечиться.

Мальчики уже подросли, появилось больше времени на себя. Настя, раньше вы говорили, что хотите заняться дизайном одежды, не перегорели еще?

Настасия: Мальчикам все равно необходимо уделять много внимания: занятия, тренировки, секции — их нужно отвозить туда, потом забирать. Так что пока у меня в планах — заниматься детьми, домом и поддерживать мужа. У меня есть два проекта: один в сфере бьюти, другой — в ресторанной. Но они в Москве, а большую часть времени мы проводим в Вашингтоне. Они уже реализованы, но требуют развития. Дополнительная сложность теперь и в перелетах: если раньше можно было сесть и за 10 часов долететь до России, то сейчас дорога занимает почти сутки. Но я буду пытаться заниматься всем на расстоянии.

Вы уже много лет живете в США, а дом для вас все же где?

Настасия: Дом — это Москва. Здесь мы выросли, здесь наши родители, друзья. Конечно, в Америке за это время у нас успели появиться близкие люди, но своим домом мы все равно считаем Россию.

Саша, какие цели ставите на этот сезон?

Александр: Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается. Впереди 83 игры — это достаточно тяжело, много травм и других нюансов. Так что главная задача — выйти в плей-офф, а там уже посмотрим.

Всего 115 шайб отделяет вас от мирового рекорда Гретцки, который держится в НХЛ уже 25 лет. Часто думаете об этой цифре?

Александр: 115 шайб — вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно.

На Александре – часы Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin, Hublot

В 2018 году вы инвестировали в пиццерию Papa Johns. А какие еще сферы вам интересны? Криптовалюта, IT, недвижимость?

Александр: Есть один проект, которым я сейчас активно занимаюсь. Совместно с партнерами в сентябре будем закладывать первый камень под школу имени Александра Овечкина. Она откроется через два-три года в Москве, в районе Хорошево-Мневники. Помимо подготовки профессиональных хоккеистов, мы будем обучать и киберспортсменов. Я хочу развивать эту тему в России. Не так давно мы провели Ovi CyberCup — турнир по киберспорту. С каждым годом все больше молодых людей увлекается геймингом и играет на профессиональном уровне.

Настя, в июле во время концерта группы “Руки вверх” Саша вышел на сцену и признался вам в любви. Какой была ваша реакция?

Настасия: Это было незапланированно. Сережа Жуков тоже не ожидал такого. (Смеется) Прямо перед песней “Крошка моя”. Это было очень трогательно, я даже прослезилась. Это было неожиданно еще и потому, что вы из тех пар, кто не любит выставлять свои чувства напоказ.

Александр: Да, жизнь напоказ — это не про меня. Если мы выставляем что-то личное в социальные сети, то это обычно что-то спонтанное и непостановочное.

Настасия: При этом Саша очень часто делает мне сюрпризы. Например, летом он собрал всех наших родителей, родственников, друзей — получилась просто огромная компания — и привез в Турцию. Для всех нас это было сюрпризом, даже я узнала о поездке всего за несколько дней.

Саша, а Настя часто устраивает сюрпризы?

Александр: Каждый день! (Улыбается)

Настасия: На самом деле у нас есть такая маленькая традиция: мы с Сашей едем в ресторан на романтический ужин и на ночь остаемся в отеле вдвоем.

Александр: часы Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin, Hublot

Настасия: часы Big Bang One Click King Gold White Full Pave, Hublot

В этом году у вас годовщина — 5 лет со дня свадьбы. Расскажите, какая любовь спустя это время?

Александр: Когда с Настей познакомился, сразу влюбился! И сейчас я понимаю, что нахожусь рядом с человеком, лучше которого не найду. Она подарила мне двух прекрасных сыновей, и надеюсь, что у нас еще будут дети. Когда просыпаюсь, то понимаю, что я самый счастливый человек, рядом со мной очаровательная, умная и понимающая женщина. Благодарю бога, что у меня такая жена. Она всегда подскажет, если надо, сделает замечание, проявит доброту и нежность. Может быть, так не совсем правильно говорить, но я нахожусь в том состоянии, в каком хотел бы оказаться любой мужчина: у меня друг, любовница и жена в одном лице.

Когда мы три года назад встречались, я спросила у Насти: какой вы видите нашу встречу в следующий раз? Она ответила, что ей хотелось бы, чтобы на снимках вас уже было четверо. Следуя хорошей традиции: какой вы видите свою семью на следующей обложке HELLO!?

Александр: Чтобы нас было минимум пятеро, а лучше шестеро. Это моя мечта.

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