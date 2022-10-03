Выбираем не по размеру, а по меркам: как не ошибиться при покупке винтажной одежды

Британка Дебора Эллис когда-то была безработной матерью-одиночкой. Сегодня она является владелицей магазина винтажной одежды. Эллис точно знает, на что нужно обращать внимание при покупке таких изделий. Ее советы наверняка пригодятся модницам.

Выбирайте по меркам, а не по размеру

Эллис отмечает, что размерные сетки сильно отличаются. Винтажные вещи по нынешним временам можно назвать маломерками. Эксперт приводит пример. У нее есть юбка 12 размера из 50-60-х годов, где предусматривается талия в 61 сантиметр. Сегодняшняя вещь того же 12 размера рассчитана на талию в 71-76 сантиметров.

Вот почему нельзя ориентироваться на размер при покупке винтажных вещей: рискуете купить то, что окажется вам мало. Поэтому обязательно предварительно снимайте мерки (обхват талии, бедер, груди и т. д.).

Подумайте, как будете ухаживать за изделием

Есть материалы, которые быстро теряют привлекательный внешний вид. Например, это шелк и кружева (особенно в изделиях после 1940 годов). Такие изделия нужно будет стирать вручную либо сдавать в химчистку. Натуральные волокна и хлопок — более удачные варианты. Вещи из полиэстера можно и вовсе стирать в машинке.

Эллис предупреждает, что старая одежда может иметь не слишком приятный затхлый запах. Чтобы от него избавиться, нужно на сутки поместить изделие в пакет с кофе. Либо подойдет кошачий наполнитель: он прекрасно впитывает посторонние запахи.

Как вариант, можно положить в пакет с одеждой соль: она тоже поглощает запахи. Можно замочить изделие в уксусе и соде с добавлением нашатыря, но будьте осторожны, чтобы ткань не повредилась, не разлезлась.

Для дезинфекции положите изделие в морозильную камеру. Пусть побудет там какое-то время (например, с ночи до утра). Под воздействием экстремально низких температур никакие микробы точно не выживут.

Будьте осторожны с обувью

Покупка винтажной обуви — задача не из простых. Может возникнуть немало проблем. Например, с тем же размером. Сегодняшние размеры больше, чем те, которые были в середине прошлого века. Так что здесь нужно ориентироваться на длину по стельке, а не размер.

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Второй нюанс — это материал, который может прийти в негодность. Если он начнет трескаться, облущиваться, то изделие потеряет привлекательный внешний вид, а реставрация влетит в копеечку. То же самое с набойками, с каблуками. Ремонт в случае чего также будет весьма дорогостоящим. Соизмеряйте силы и возможности.

Очки — хорошее приобретение

Эллис рекомендует инвестировать деньги в приобретение винтажных аксессуаров. Например, солнцезащитные очки: им нет сносу. Эксперт советует обратить внимание на аксессуары известных брендов, выпущенные в 70-80-е годы прошлого века: они отличаются отличным качеством и долговечностью.

Если не устраивают линзы, их не составит труда поменять. Самое главное — это качественная добротная оправа.

Учитывайте 40-летний цикл

Все в мире циклично, и мода не является исключением из правил. То, что в тренде сегодня, было актуальным 40 лет назад. Исходя из этого правила, можете выбирать на будущее, в какие вещи лучше инвестировать деньги.

Например, в 2023 году будет модным то, что носили в 1983 году.