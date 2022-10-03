Офисный осенний аутфит 2022: как подобрать брючный деловой костюм женщинам размера плюс-сайз

Осенью 2022 года на пике моды оказались брючные и юбочные костюмы в комплекте с пиджаком. Такой наряд будет уместен как в офисе, так и в ресторане. Однако выбор идеально сидящего костюма — нелегкое дело, особенно для полных женщин.

Что лучше: брюки или юбка

Стилисты и эксперты в области моды заявляют, что четкого ответа на этот вопрос нет. Все зависит от фасона костюма, особенностей фигуры и предпочтений самой женщины.

Главное, при покупке наряда обращать внимание на несколько деталей:

Если выбор сделан в пользу юбки, то она должна быть длиной до колена (или чуть ниже) с завышенной талией. В этом случае удастся скрыть область живота, что визуально добавит стройности. Что касается фасона, то здесь определенных рекомендаций нет — юбка может быть как прямой, так и расклешенной. Тем, кто предпочитает брюки, стоит учесть: модели с завышенной талией делают фигуру более стройной, а образ более продуманным. Между брюками на резинке и изделиями с вытачками, следует выбирать последние. Благодаря вытачкам наряд имеет отличную посадку и не добавляет объема.

Фасон костюма

Статистика показывает, что гардероб многих полных женщин наполнен темными мешковатыми нарядами. По мнению самих дам, бесформенные платья и рубашки позволяют скрыть лишние килограммы. Однако на практике часто получается обратный эффект — силуэт расплывается и кажется еще больше.

Стилисты точно знают, как исправить такой недочет. Для этого женщинам стоит выбирать смешанный фасон. Например, с прямой юбкой будет идеально сочетаться просторная блузка. Такой же эффект дают прямые брюки в комплекте с широкими рубашками. Такой ход помогает уравновесить силуэт, сделать его более гармоничным и стройным.

Лучшие материалы для костюма

Выбор ткани во многом зависит от времени года:

Для летних дней идеальным вариантом станут комплекты из льна и хлопка. Эти ткани прекрасно пропускают воздух и спасают от жары. Их единственный недостаток в том, что они быстро мнутся. Для более холодных дней стоит присмотреться к моделям из кашемира. Этот материал отличается мягкостью, теплотой и роскошным видом. В числе минусов только высокая стоимость. Одним из самых популярных материалов для пошива костюмов является полиэстер. Он относительно дешевый, приятный на ощупь и не мнется.

Цветовая гамма

Полные женщины часто предпочитают в одежде черный, серый и темно-синие цвета. Такие оттенки действительно могут выгодно смотреться на фигуре, однако не стоит отказываться и от других вариантов.

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Например, такие оттенки, как крем-брюле, миндальный, пудровый, льняной, песочный и другие пастельные цвета способны «освежить» образ, придать ему элегантность и благородство.

Смелым женщинам стоит присмотреться к более ярким насыщенным цветам. Осенью 2022 года самое время примерить трендовые оттенки этого сезона: самоанское солнце, лавовый водопад, фуксия, водяной смерч или амазонка.

Единственное, чего стоит избегать, это крупного принта. В противном случае подобный рисунок только подчеркнет объемность фигуры.

Еще один совет от стилистов касается смешивания цветов. Так, яркий оттенок в наряде должен солировать. Дополнять его лучше нейтральными однотонными вещами.