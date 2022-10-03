France 24 – десятки погибших, миллионный ущерб — юго-восток США разгребает последствия урагана «Иэн»

Ураган «Иэн», который несколько дней назад обрушился на Кубу, а затем начал двигаться на север вдоль атлантического побережья США, может стать одним из самых разрушительных катаклизмов в истории Америки, передаёт France 24. По данным канала, особенно сильно от урагана пострадал штат Флорида — для многих его жителей масштабы разрушений оказались шокирующими.

«Иэн» оказался одним из самых мощных ураганов в истории США — он нанёс ущерба на десятки миллионов долларов и погубил десятки людей.

Пройдясь по Флориде, ураган затем обрушился на Южную Каролину. Губернатор штата выразил облегчение в связи с тем, что последствия оказались не настолько серьёзными, насколько предполагали.

ГЕНРИ МАКМАСТЕР, губернатор Южной Каролины: Погибших от самого урагана и его последствий у нас зарегистрировано не было. Медицинские учреждения повреждений не получили. Все системы водоснабжения были и остаются в рабочем состоянии. Были только проблемы с сотовой связью, но электроснабжение уже по большей части восстановлено.



На кадрах аэрофотосъёмки города Форт-Майерс во Флориде хорошо видно масштабы разрушений в наиболее пострадавших от «Иэна» районах. Не исключено, что он в итоге станет самым разорительным катаклизмом со времён урагана «Эндрю» 1992 года.

Неподалёку от Форт-Майерса прошёл «глаз бури». Жители города разгребают завалы — и они явно в шоке.

ЖЕНЩИНА: Я понимала, что всё будет плохо, но не думала, что потеряю практически всё. Мы сейчас пытаемся спасти те вещи, которые ещё можно спасти.



ЖЕНЩИНА: Наш дом в порядке, вся семья здесь — и муж, и сын, — и тоже в норме. А вот нашего семейного бизнеса больше нет.



Ураган, который первым делом ударил по западным районам Кубы, продолжает наносить ущерб уже несколько дней. Ожидается, что он продолжит двигаться на север вдоль атлантического побережья — и будет оставаться опасным.

Дата выхода в эфир 02 октября 2022 года.