Скандалы: Между дачей Пастернака и бункером Чубайса

Где живёт миллиардерша из Wildberries Татьяна Бакальчук

Московский посёлок Переделкино расцвёл в 30-х годах прошлого века, когда там поселились известные советские писатели. В разные годы жителями поселка были Борис Пастернак, Корней Чуковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и другие. Накануне Перестройки это стародачное место получило статус историко-культурного заповедника.

Сейчас Переделкино представляет собой живописный лесопарк с домами-музеями, стилизованными ресторанами, модными арт-пространствами и хорошей библиотекой.

В десятых годах напротив дачи Пастернака закипели строительные работы.

— Огородили берег реки Самаринки, изуродовали выход к роднику, понастроили элитных домов, поставили камеры по периметру, несколько КПП с охраной, ездят кортежами. Богатым тут удобно, их участки скрыты высоким забором и густой листвой, — рассказал Лайфу местный старожил.

Речь о премиальном коттеджном посёлке «Стольное».

Риэлтору поют «Стольному» оды:

— Неповторимое очарование посёлку придают пересекающие его речки Сетунь и Баковка, а также расположившаяся вдоль их берегов березовая аллея. «Стольное» занимает 45 гектаров, состоит из 70 домов и общественных зон, включая озеро и пляж.

В продаже остались только четырнадцать особняков. Цена вопроса — от 90 миллионов рублей до миллиарда.

Самое дорогое домовладение «Стольного», прозванное в народе бункером, стоит более двух миллиардов рублей. Его строили, но так и не достроили для бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

По соседству находится особняк, где живёт семья Татьяны Бакальчук, хозяйки Wildberries, самой богатой женщины России по версии журнала Forbes с состоянием в $13 млрд.

Лайф взял выписку из регистра на участок под домом. Землёй, 29 сотками, владеет с 2010 года Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья. Возможно, Бакальчук арендует этот особняк. Дома в посёлке сдаются примерно за 2 млн рублей в месяц.

Поместье, занимаемое Татьяной Бакальчук, закрывает сплошной высокий забор. Основное здание построили в классическом стиле, в нём три этажа. Пройдя вдоль ограды, корреспондент Лайфа обнаружил неприметную калитку, которая ведёт от дома к общественному скверу посёлка. Возможно, это для прислуги.

Площадь особняка может составлять около 800 «квадратов». В продаже на территории «Стольного» есть похожий по характеристикам объект стоимостью почти 360 млн рублей.

Судя по рекламным презентациям риелторов, во всех домах посёлка «Стольное» есть баня с джакузи, ванна у панорамного окна, гардеробные, винотека, спортзал. Большинство особняков продавались сразу под ключ с отделкой из дорогих материалов, интерьерами авторского дизайна, премиальной мебелью и техникой.

Соседом Татьяны Бакальчук остаётся Сергей Толстогузов. Он работал в совете директоров «РусГидро» в связке с Сергеем Цоем, бывшим пресс-секретарём покойного мэра Москвы Юрия Лужкова. В свою очередь, Цой может иметь родственные связи с владелицей Wildberries.

Формально семья миллиардерши живёт очень скромно: по данным судебных приставов, Татьяна Бакальчук была зарегистрирована в пригороде подмосковных Луховиц — в посёлке Газопроводск. Там на улице Садовой у её родителей добротный коттедж площадью 243 «квадрата». Именно на этот адрес Татьяне Бакальчук в прошлом году неоднократно приходили платёжки со штрафами.

Муж миллиардерши Владислав Бакальчук и её старшие дочки, судя по базам годичной давности, прописаны в двушке в кирпичной десятиэтажке в Люберцах на улице Парковой.

Егор Пережогин