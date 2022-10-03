 

Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя

03.10.2022, 18:45, Разное
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Звезда российских
социальный сетей и бывшая ведущая телепроекта “Дом-2” Ольга Бузова
вновь вышла эпатировать публику. Девушка выложила странное видео, на котором
она массирует себя… палкой колбасы.

Это не первое
провокационное видео, в котором Ольга Бузова сама себя выставляет в невыгодном
свете. Звезда нередко выкладывает фото и видео в социальные сети, которые
вызывают у поклонников недоумение, а порой и отвращение.

Схватившаяся за
большой мясной причиндал звезда принялась раскатывать им свое тело, имитируя
массаж. При помощи белоруской колбасы Бузова размяла упругий бугорок под юбкой.
Речь идет об округлившемся животе телезвезды, который невыгодно подчеркнула
короткая юбка. Неудивительно, что пользователи сети давно заметили, что Ольга
Бузова немного поправилась.

В интервью “Радио-1”
диетолог напоминает, что колбаса — это абсолютно не полезный продукт. В ней
содержатся добавки и усилители вкуса. Именно из-за них наш организм так
отчаянно требует добавки. Возможно, Ольге Бузовой стоит отказаться не только от
игр с этим продуктом, но и от употребления его в пищу. В комментариях девушке
посоветовали перестать играть с любой едой, а самые преданные поклонники
попросили Ольгу задуматься о контенте, которым она делится с аудиторией.


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