Манижа, Антон Беляев, Сергей Сироткин и другие музыканты – о любимых местах в Москве

Дима Устинов

​​Мое любимое — джем-клуб “Парник” для коллективной импровизации. Так люблю ДК Рассвет, там проводят много интересных мероприятий. Последнее — репетиторий We Play Music Rooms для музыкальных занятий.

Манижа Сангин (Manizha)

Ценю тихие места, поэтому часто бываю в Римско-католическом соборе на Малой Грузинской, очень редкое здание в российском архитектурном ландшафте. Еще нравится концертный зал “Зарядье” внутри одноименного парка. Если что-то вспоминать из прошлого — это первый клуб “16 тонн”, открывший множество замечательных артистов.

EVERTHE8

Кухни по ночам, лучше них ничего нет.

Варвара Карминова из “Хадн дадн”

Обожаю метро. Очень нравится выход со станции Арбатская, где периодически играет “под минус” скрипач. Свет приглушен, со стены что-то капает, вестибюль на ремонте и частично занавешен, поднявшись по эскалатору ты попадаешь в точку, до куда не доходит цифровой “минус”, а только ноет скрипка. Тогда вдруг оказываешься в каком-то старинном полуразрушенном храме.

Второе место — это тусовка, называется “Под облаками”. Удивительные ребята, которые делают везде радость: поют фольклор и на много голосов, устраивают “вечёрки”, танцевальные игры, в которые изобрели в Древней Руси. Все становятся в кружок и разучивают фигуры, меняют партнеров, темп постепенно увеличивается, и главное — не упасть и не запутаться. Где бы не происходили мероприятия “Под облаками”, надо идти.

Сергей Сироткин из группы “Сироткин”

Выбираю музей-заповедник Коломенское, потому что там проходил “Пикник “Афиши””, где увидел кучу любимых и просто новых групп за эти годы. Еще магазин гитар LOUD LEMON, это почти Диснейленд для гитаристов. Еще круто у меня дома на диване, там я больше всего песен придумал, наверное.

Дмитрий Селипанов

Первое — Московская консерватория имени Чайковского, часто хожу туда на концерты. Второе — концертный зал “Зарядье”.

Антон Беляев

Самое музыкальное место для меня — это моя студия.