 

Ким Кардашьян оштрафовали на 1 миллион долларов за мошенничество

03.10.2022, 18:19, Разное
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Рекламу криптовалюты EthereumMax Ким Кардашьян разместила в своем блоге в июне прошлого года, но проблемы настигли звезду только сейчас. Токены достаточно быстро обесценились, и покупатели потеряли средства вместо того, чтобы заработать, как было обещано в объявлении Ким. В связи с этим американская Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC обязала звезду выплатить 1,26 миллиона долларов за рекламу, вводящую в заблуждение. 

Отметим, что для самой Ким это смешная сумма в сравнении с ее состоянием, которое оценивается в 1,8 миллиардов долларов.

Это дело – напоминание, что поддержка знаменитостями и инфлюенсерами каких-то инвестиций, в том числе криптовалютных, не означает, что они подходят всем инвесторам, – заявили представители SEC.

Кроме того, Ким утаила сумму гонорара за рекламное размещение. Она составила около 250 тысяч долларов. Отметим, что ранее комиссия уже штрафовала звезд за рекламу криптовалюты без раскрытия гонорара, например, продюсера DJ Khaled и боксера Флойда Мейвезера. 

Ким Кардашьян не первый раз обвиняют в сетевом мошенничестве. Например, в середине сентября на нее подали в суд собственные поклонники, потребовавшие со звезды 40 миллионов долларов. В своем блоге совместно со Скоттом Дисиком Ким организовала масштабный гив, только вот победителей огласить “забыла”, поэтому участники конкурса остались ни с чем и очень расстроились. 


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