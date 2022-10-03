В моллюсках содержатся ртуть и свинец, а в картофеле – соланин: пять продуктов, в которых находятся токсины

Многие продукты, которые позиционируются как исключительно полезные, на самом деле такими не являются. Диетологи выделяют 5 популярных продуктов, которые содержат опасные токсины. Наверняка у вас на кухне найдется что-нибудь из этого списка.

Грибы

Даже если вы хорошо разбираетесь в грибах и знаете, какие съедобные, а какие ядовитые, все равно лучше убрать их из своего рациона. Дело в том, что гриб – это, по сути, губка, которая впитывает в себя все плохое, что содержится в атмосфере. Даже грибы из экологически чистых регионов могут характеризоваться содержанием опасных токсинов.

Если вы очень любите грибы, отдавайте предпочтение шампиньонами и вешенкам, выращенным в тепличных условиях. Они не такие ароматные, зато безопасные. Правда, если на шляпках появился скользкий налет, это уже тревожный звоночек – от такого продукта лучше избавиться.

Яблоки

Сами по себе яблоки очень полезны для организма. Опасность представляют семена, содержащие токсичное вещество амигдалин, который по степени опасности сравнивают с цианидом. Конечно, если вы случайно проглотите одно-два семечка, ничего не произойдет. Но если вы на постоянной основе будете есть яблоки целиком, вместе с семенами, это может стать причиной серьезного отравления.

Если вы планируете варить яблочное варенье или закрывать компот, следите за тем, чтобы косточки не попали в бутыль. Через некоторое время они начнут выделять токсины, и ваша консервация окажется достаточно опасной для здоровья.

Картофель

В стеблях и листьях картофеля, а также в незрелых корнеплодах содержится опасный токсин соланин. Если вы видите в супермаркете клубни, у которых есть зеленые пятна, ни в коем случае не покупайте – это опасная еда. Даже если вы срежете зеленый участок, это ничем не поможет, ведь токсинами заражен весь корнеплод. Если вы купили такую картошку случайно, ее лучше выбросить.

Курица

Курица, которая для многих является основой рациона, может содержать много патогенов, а также сальмонеллу. Чтобы нейтрализовать их, вы должны доводить курицу до полной готовности. Лучше немного передержать мясо и пожертвовать сочностью, чем есть недожаренную или недоваренную курицу.

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А еще специалисты настаивают на том, что курицу ни в коем случае нельзя мыть. Вредные бактерии переместятся на другие поверхности и заразят продукты. Лучше отправлять мясо сразу на сковороду, ведь от высокой температуры все вредные организмы просто погибнут.

Моллюски

Устрицы, мидии, рапаны раньше были пищей бедняков, а сейчас стали элитными продуктами. Но специалисты призывают любителей морепродуктов к осторожности. Ни в коем случае не ешьте моллюски сырыми, ведь велика вероятность, что они заражены токсинами.

Дело в том, что моллюски – это по сути фильтры, которые пропускают через себя морскую воду и впитывают все вредное. Помимо опасных бактерий, в них могут содержаться ртуть, свинец и прочие токсины. Даже если, съев сырую устрицу, вы не отравитесь, не торопитесь вздыхать с облегчением. Токсины, которые попали в ваш организм, могут дать о себе знать немного позже, когда вы совсем не будете этого ожидать.