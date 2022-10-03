Военный эксперт Онуфриенко: На Украине пора применять тяжелую бомбардировочную авиацию

За время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. Пока не подготовлено российское контрнаступление, нужно использовать все ракетно-артиллерийские и авиационные средства для сдерживания ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о попытках украинских войск наступать на разных направлениях.

Атаки ВСУ могут быть остановлены только в случае ответного контрнаступления российских войск, подчеркивает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Противник будет вынужден снять все резервы и перебросить их для подавления продвигающихся российских сил, – указал эксперт. – Сейчас же украинская армия имеет численное превосходство. При этом у нас пока не прибавилось личного состава. Кроме того, противник обладает широчайшими возможностями разведданных с западных спутников и посредством радиоэлектронной разведки».

По мнению Онуфриенко, следует констатировать: за время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. «Прежде всего, это численный перевес. Они могут создавать действительно ударный кулак на любом направлении, усиливать их современной западной техникой и наносить удары, – сказал эксперт. – К сожалению, при нашей плотности обороны мы не в состоянии купировать все столь мощные удары».

Недостаток численности личного состава сейчас решается при помощи частичной мобилизации, подчеркнул эксперт. «Кроме того, необходимо вводить в зону СВО новую технику, – продолжает Онуфриенко. – Мы видим, что отдельные ее экземпляры уже продемонстрированы на фронте. Но еще, например, практически нигде не применяется тяжелая бомбардировочная авиация. Также необходимо уничтожать инфраструктуру противника – не показательно, а регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ».

Пока не подготовлено российское контрнаступление, нужно использовать все артиллерийские, авиационные и ракетные средства для того, чтобы максимально затруднить перемещение и переброску сил противника, а также нанести ему максимальный ущерб не только в зоне наступательной операции, но и на подходах, подчеркнул собеседник. «Частично это, конечно, делается, но по факту мы видим, что пока недостаточно», – констатировал Онуфриенко.

В субботу в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана (север ДНР). В понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная на северо-западе республики.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС РФ были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева. Стремоусов добавил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны и но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС РФ удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

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