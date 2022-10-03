 

Карякин проиграл 10-летнему шахматисту в сеансе одновременной игры

03.10.2022, 18:07, Новости дня
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Обладатель Кубка мира российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл 10-летнему Матвею Юрасову в сеансе одновременной игры на международном турнире «Шахматные звезды» в подмосковном «VEGAS Крокус Сити».

В сеансе одновременной игры принимали участие юные шахматисты, которым противостояли именитые гроссмейстеры, по очереди делавшие ходы. Юрасов одержал победу над Карякиным и Владиславом Артемьевым, передает ТАСС.

По словам школьника, он играл черными, и партия продлилась ходов 40.

Сергею Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

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