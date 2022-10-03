Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией

Требование польских властей к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является провокацией, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Он отметил, что это очевидная провокация и совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за решения о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов ему предложили их осудить.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.

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