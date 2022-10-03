Рэппер-модель! – Личное мнение

Как продвигаются музыкальные дела у небольшого рэппера Тимати, информации мало. Зато Тимурка кажется нашёл себя в новом деле:



Фото: Соцсети

Рэппер-модель! Нет, ну а что? Хорошие фоточки.

Тимурка выглядит на них хорошо и даже не скажешь о каких-нибудь недостатках. Голова кучерявая. Пиджак хороший. Зонтик, опять же, по погоде взял. Очки, бородка, часы.

Зачем ещё петь? Пусть будет моделью. Можно рекламировать всякие штуки для брутальных мужчин — расчёски, ремни, водолазки, средства для укладки волос и одеколоны.

Солидный и стильный мужчина — чем не мечта девушек и образ для подражания? Носки ещё может прорекламировать. Такой вот светский денди, думающий о красе ногтей.

Ниша такого мужчины в публичном пространстве свободна. Тимурка её вполне может занять и жить в этом образе.

Главное, и делать-то ничего не надо! Потом все вообще забудут, что Тимурка был исполнителем. Можно не петь, а всем говорить, что Тимати известен тем, что он Тимати.

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