Скандалы: Парламентарий от сохи

Как украинский депутат из «Слуг народа» Клочко стал миллионером

В украинских соцсетях представителей «Слуги народа» называют ворюгами, беспредельщиками и упырями. И поводы для такого к ним отношения парламентарии дают регулярно. Недавно в Незалежной завирусилось видео, в котором сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) попытались вручить обвинительный акт подозреваемому во взятке в 558 тысяч гривен депутату Сергею Кузьминых, сидевшему за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser. В итоге депутат швырнул бумагу из окна машины прямо в лицо растерянным правоохранителям и после этого дал по газам.

Ещё один депутат — председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко — за последние три года оказался в центре целого ряда коррупционных скандалов, а сейчас находится под огнём критики за попытку поставить под контроль «Слуги народа» назначение и увольнение главы НАБУ.

Того самого, что обвинило Кузьминых во взятке, а до этого вскрыло масштабную схему воровства гуманитарной помощи в ряде областей Украины. Фигурантом этого расследования НАБУ оказался даже глава партии и человек из круга Зеленского Давид Арахамия.

Семья миллионеров

41-летний Клочко в Верховную раду попал после внеочередных выборов летом 2019 года. Затем благосостояние его семьи резко выросло. Больше всего разбогатела мать депутата Наталья.

В 2019-м 70-летняя пенсионерка купила землю в элитном посёлке Полесье-2006 возле Киева за 2 млн гривен.

В 2021-м — приобрела таунхаус площадью 150 квадратных метров в селе Перемога около Броваров. Здесь находится коттеджный посёлок Viva Village Town, где расположено 13 таунхаусов. Самые маленькие дома стоят от 1,8 млн гривен.

Ещё одна покупка: сразу две квартиры (67,7 кв. м и 199,4 кв. м), а также машино-место площадью 4,5 квадрата в элитном киевском ЖК «Ривьера». За обе квартиры женщина суммарно заплатила 9,5 млн гривен. Кроме того, у пенсионерки появился электромобиль Tesla Model X.

В «Ривьере» в августе 2021 года элитной квартирой разжилась и сестра Клочко — Елена Грузицкая. Жильё обошлось ей в 4 млн гривен. К тому моменту у женщины уже была одна квартира в киевском районе Троещина стоимостью 2,5 млн, а ещё квартира стоимостью 1 млн гривен в Киевской области — под печально известной Бучей.

В 2021 году семья Клочко купила электромобиль Nissan Leaf и «заряженный» премиальный седан Mercedes S-класса AMG 63. Кстати, практически все машины, которыми пользуется депутат, принадлежат членам его семьи. По самым скромным подсчётам, покупки тянут на более чем 20 млн гривен, что по курсу на конец 2021 года — около 55 миллионов рублей.

Когда разразился серьёзный скандал, Клочко попытался объяснить всё это богатство бизнес-доходами своей сестры Елены, однако, как выяснили украинские журналисты, женщина работает в киевской стоматологической клинике с официальной зарплатой в 10 тысяч гривен, бизнесом не занималась никогда, живёт в скромной квартире на Троещине и никаких дорогих автомобилей не водит.

Кроме того, с 2020-го супруга нардепа — Неля Клочко — стала индивидуальным предпринимателем и практически сразу показала солидный доход: 3,3 млн гривен.

Из торговли — в депутаты

До того как попасть в Раду, Андрей Клочко занимался продажей книг, продуктов питания, вроде даже был топ-менеджером ряда украинских компаний, в том числе имеющих иностранный капитал.

Лайф ознакомился с его декларацией о доходах за 2018 год и выяснил, что к моменту депутатства Клочко уже был миллионером. В его собственности были четыре квартиры: 75,1 кв. м, 65 кв. м, 45 кв. м и 11 кв. м. Доход составил около 2 млн гривен, наличными он хранил 100 тысяч долларов.

Согласно декларации за 2020 год, Клочко заработал в Раде 517,6 тысячи гривен. Ещё более 500 тысяч он получил на возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. Среди них оказалась одна довольно неожиданная доплата.

Как депутат Верховной рады, с 2019 года Клочко получает дотации… на аренду жилья. С того времени он якобы снимает 100-метровую квартиру где-то на окраине Киева. В 2019-м на эти цели государство выделило Клочко 20 тысяч гривен, в 2020-м — 160, а в 2021-м — аж 236 тысяч.

После большого и публичного скандала в декабре 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила в отношении депутата уголовное дело по признакам незаконного обогащения, однако с тех пор дело заглохло.

Пчёлы против мёда

Клочко по-прежнему депутат Верховной рады и как председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства занимается нормотворческой деятельностью.

Меньше месяца назад он внёс в Раду законопроект № 7654 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов».

Новый закон позволит офису президента Зеленского манипулировать назначениями в антикоррупционную вертикаль власти и, в частности, в НАБУ.

Создание и запуск Национального антикоррупционного бюро Украины было одним из требований МВФ и Европейской комиссии по либерализации визового режима Украины с Европейским союзом. А сотрудники ведомства проходят обязательное обучение у инструкторов американского ФБР.

Таким образом, пока НАБУ больше подконтрольно европейским и американским финансовым и силовым структурам, чем правительству Зеленского. Сейчас идёт война за контроль над организацией. В случае удачи команда Зеленского сможет развернуться в теневых коррупционных схемах по распределению бюджета и активов Украины и западной помощи.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”