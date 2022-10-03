На даче российского генерала обнаружили 1,5 млн гастарбайтеров в форме военнослужащих

Управление ФМС по

Московской области проводит проверку по факту обнаружения крупного поселения

нелегальных мигрантов из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на приусадебной

территории, принадлежащей одному из генералов российской армии. Полтора

миллиона гастарбайтеров были одеты в форму военнослужащих, происхождение

которой они не смогли объяснить.

Мигранты выполняли строительные и

ремонтные работы, не имея на то соответствующих разрешений, пояснили в ФМС. При

этом сотрудники ведомства отметили исключительно высокий уровень оснащения у

гастарбайтеров: они были одеты в военную форму, обуты в берцы, а на случай

морозов имели офицерские каракулевые шапки.

Установить происхождение полутора

миллионов комплектов армейской одежды предстоит следствию. В настоящее время депортация

мигрантов на родину не представляется возможной ввиду загруженности пограничных

пунктов, поэтому ФМС решила использовать их для строительства ведомственного

дворца культуры в Химках.

«Такое количество мигрантов мы ещё никогда

не задерживали. Жили они организованно, в брезентовых армейских палатках.

Лагерь был выстроен по военным принципам, совсем как у римских легионеров.

Также своих бригадиров и прорабов они называли сержантами и прапорщиками.

Владельца усадьбы в настоящее время ищут, неизвестно, знал ли он, что его

бассейн копают нелегальные мигранты. В случае, если его вина в использовании их

труда будет доказана, его ждёт строгий выговор с занесением в военный билет», –

рассказал представитель ФМС по Московской области.

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