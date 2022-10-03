На даче российского генерала обнаружили 1,5 млн гастарбайтеров в форме военнослужащих
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Управление ФМС по
Московской области проводит проверку по факту обнаружения крупного поселения
нелегальных мигрантов из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на приусадебной
территории, принадлежащей одному из генералов российской армии. Полтора
миллиона гастарбайтеров были одеты в форму военнослужащих, происхождение
которой они не смогли объяснить.
Мигранты выполняли строительные и
ремонтные работы, не имея на то соответствующих разрешений, пояснили в ФМС. При
этом сотрудники ведомства отметили исключительно высокий уровень оснащения у
гастарбайтеров: они были одеты в военную форму, обуты в берцы, а на случай
морозов имели офицерские каракулевые шапки.
Установить происхождение полутора
миллионов комплектов армейской одежды предстоит следствию. В настоящее время депортация
мигрантов на родину не представляется возможной ввиду загруженности пограничных
пунктов, поэтому ФМС решила использовать их для строительства ведомственного
дворца культуры в Химках.
«Такое количество мигрантов мы ещё никогда
не задерживали. Жили они организованно, в брезентовых армейских палатках.
Лагерь был выстроен по военным принципам, совсем как у римских легионеров.
Также своих бригадиров и прорабов они называли сержантами и прапорщиками.
Владельца усадьбы в настоящее время ищут, неизвестно, знал ли он, что его
бассейн копают нелегальные мигранты. В случае, если его вина в использовании их
труда будет доказана, его ждёт строгий выговор с занесением в военный билет», –
рассказал представитель ФМС по Московской области.
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