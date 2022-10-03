В Херсонской области разбили пытавшуюся прорваться к Каховской ГЭС группировку ВСУ, утверждают в России

Пытавшиеся прорваться на Каховскую ГЭС батальоны украинских военных были разбиты, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, сообщил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

По его словам, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.

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