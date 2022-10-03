 

В Херсонской области разбили пытавшуюся прорваться к Каховской ГЭС группировку ВСУ, утверждают в России

03.10.2022, 17:10, Новости дня
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Пытавшиеся прорваться на Каховскую ГЭС батальоны украинских военных были разбиты, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, сообщил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

По его словам, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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