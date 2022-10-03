Прицельная ненависть

Корреспонденты «Новой газеты» обнаружили странности в деле «ижевского стрелка» и попрощались с его жертвами на Хохряковском кладбище.

26 сентября в 10 часов 47 минут в ижевской школе № 88 случилась трагедия, в результате которой погибли 11 школьников и шестеро взрослых, 25 человек получили ранения. 34-летний Артем Казанцев, бывший ученик этой школы, успел сделать 64 выстрела, расстреляв восемь обойм. Когда он пришел в школу, с собой у него было три с половиной килограмма боеприпасов местного, ижевского производства — 352 патрона, снаряженных в 44 обоймы.

…О том, что Артем Казанцев был вооружен травматами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, первым сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Позже в паблике появились фотографии, сделанные следствием: на них пистолеты, принадлежавшие Казанцеву, а также заряженные обоймы, на которых красной краской было выведено слово: «НЕНАВИСТЬ».

На этих фотографиях видно, что от дульного среза пистолетов начинается резьба для глушителя. Ни у травматов, ни у газовых пистолетов такой резьбы нет, этим видам оружия глушители не нужны. Следовательно, эти пистолеты могли быть приобретены на криминальном оружейном рынке,

сформировавшемся вокруг местного оружейного производства и поставляющего переделанные под стрельбу боевыми патронами стволы киллерам и бандитам.

Маршрут движения Казанцева от дома к школе — тоже загадка.

Дом, в котором жил преступник, расположен по соседству со школой. Мы пришли туда как раз в то время, когда оперативники закончили следственное действие в квартире № 83, в которой преступник жил с бабушкой. Соседи говорят, что никогда не видели маму Артема. Но нам довелось увидеть женщину, она приехала забрать какие-то вещи. Общаться с нами отказалась. И быстро уехала в сопровождении сотрудников полиции.

Соседка Лариса Иванцова показала нам видеозапись с камеры домофона, которая зафиксировала, что

Артем Казанцев вышел из подъезда в 10 часов 23 минуты. В руках у него был целлофановый пакет. Но до школы, даже очень неспешным шагом — минуты 2‒3 ходьбы.

В школу преступник вошел через 24 минуты, в 10.47, уже с рюкзачком, в котором были пистолетные обоймы.

На посмертных фотографиях убийцы на его обуви четко видны комки грязи. Но в понедельник в Ижевске не было дождя. И от подъезда до школы — асфальт.

Выходит, Казанцев ходил к тайнику, где хранил пистолеты и патроны, или куда-то еще?

Важная деталь биографии Казанцева: в 2006 году его призвали в армию. Срочники тогда еще служили два года. Но Казанцева комиссовали через год, после попытки суицида. Тогда-то его и поставили на учет в «Ягодке», так в Ижевске называют психоневрологический диспансер. Несколько раз с тех пор он лечился в стационаре. Инвалид 2-й группы. Жил на пенсию по инвалидности. Как ему удалось скопить деньги на оружие и патроны?

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