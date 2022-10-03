В РИВ ГОШ состоялся public-talk c Андреем Малаховым

Следуя актуальной повестке, РИВ ГОШ “Цветной” провел дискуссию “Настоящее российских брендов” с основателями российских косметических и парфюмерных марок. Модератором встречи выступил Андрей Малахов. В дискуссии приняли участие яркие игроки рынка: Наталья Ракоч – основательница марки Russian Beauty Guru; Кристина Судеревская и Дмитрий Серов – основатели бренда “Краснополянская косметика”; Елена Власова – руководитель отдела маркетинга и развития собственных марок РИВ ГОШ, а также Константин Шиляев и Ярослав Симонов – основатели российского парфюмерного бренда Fakoshima.

Андрей Малахов, Эдгар Шабанов (РИВ ГОШ) Участники дискуссии РИВ ГОШ Владимир Помукчинский (HELLO!), Эдгар Шабанов (РИВ ГОШ), Андрей Малахов

Как и из чего строится нынешний бьюти-рынок России – на этот вопрос попробовали ответить участники дискуссии. Андрей Малахов обсудил с гостями основные трудности, с которыми приходится сталкиваться в текущих условиях, поговорил о решениях, а также перспективах становления и развития российских марок. Готовность их поддержки выразил президент группы компаний РИВ ГОШ Эдгар Шабанов.

Эдгар Шабанов, Андрей Малахов Денис Карташев Наталья Ракоч (Russian Beauty Guru), Елена Власова (РИВ ГОШ) Катерина Кейру