В РИВ ГОШ состоялся public-talk c Андреем Малаховым
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Следуя актуальной повестке, РИВ ГОШ “Цветной” провел дискуссию “Настоящее российских брендов” с основателями российских косметических и парфюмерных марок. Модератором встречи выступил Андрей Малахов. В дискуссии приняли участие яркие игроки рынка: Наталья Ракоч – основательница марки Russian Beauty Guru; Кристина Судеревская и Дмитрий Серов – основатели бренда “Краснополянская косметика”; Елена Власова – руководитель отдела маркетинга и развития собственных марок РИВ ГОШ, а также Константин Шиляев и Ярослав Симонов – основатели российского парфюмерного бренда Fakoshima.
Андрей Малахов, Эдгар Шабанов (РИВ ГОШ)Участники дискуссии РИВ ГОШ Владимир Помукчинский (HELLO!), Эдгар Шабанов (РИВ ГОШ), Андрей Малахов
Как и из чего строится нынешний бьюти-рынок России – на этот вопрос попробовали ответить участники дискуссии. Андрей Малахов обсудил с гостями основные трудности, с которыми приходится сталкиваться в текущих условиях, поговорил о решениях, а также перспективах становления и развития российских марок. Готовность их поддержки выразил президент группы компаний РИВ ГОШ Эдгар Шабанов.
Эдгар Шабанов, Андрей МалаховДенис КарташевНаталья Ракоч (Russian Beauty Guru), Елена Власова (РИВ ГОШ)Катерина Кейру
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