Княгиня Шарлен выехала за пределы Монако одна впервые после продолжительной болезни

Княгиня Шарлен с момента своего выздоровления все чаще и чаще стала появляться на публике, но, в основном, с мужем. Вчера же 44-летняя княгиня появилась в Париже одна – без князя Альбера II и их детей-близнецов Жака и Габриэллы. Шарлен посетила модный показ коллекции весна-лето 2023 бренда Akris, который состоялся в рамках парижской Недели высокой моды. И это ее первое сольное появление на публике за пределами своего княжества после продолжительной болезни.

На фэшн-шоу она появилась в стильном темно-синем образе от того же бренда, состоявшего из блейзера и прямых брюк со стрелками. Наряд княгиня дополнила замшевыми туфлями с круглым мысом, а в руке она держала черный клатч с плетением и кисточкой. Образ завершили серьги-гвоздики, строгая укладка и макияж натуральных персиковых оттенков.

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Позже Ее Светлость поделилась в социальных сетях снимком, на котором видно, как она покидает шоу. На кадре, который был сделан со спины, видно, как она разговаривает с креативным директором Akris Альбертом Кримлером перед тем, как сесть в свою машину.

Спасибо, Альберт, за прекрасный вечер и поздравляю со 100-летием бренда, – написала она в публикации.

Альберт Кримлер и Шарлен

С тех пор, как в марте этого года 44-летняя Шарлен вернулась в Монако, пресса неустанно обсуждает здоровье княгини. Не успела она оправиться от осложнений тяжелой ушной инфекции и принять участие сразу в нескольких публичных мероприятиях, как в начале июня у нее диагностировали коронавирус. Впрочем, тогда во дворце заявили, что состояние княгини не вызывает беспокойства, и вскоре она вместе с Альбером II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло. А через несколько дней княгиня с мужем и детьми впервые выехала за пределы Монако с визитом в Норвегию.

Шарлен с семьей с Норвегии, июнь 2022 года