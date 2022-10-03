Пучок этой осенью снова в моде: критерии выбора под длину и тип волос и самые актуальные прически

Пучок никогда не выходит из моды, и этой осенью он снова находится в тренде. Все потому, что данная прическа отличается красотой и элегантностью, она практичная и стильная, и это является поводом обратить на нее особое внимание.

Концепция и преимущества

Как уже было сказано, прическа красива и практична, поскольку собранные волосы не мешают работе (не падают на лицо), подчеркивают красоту черт, создают оригинальную форму (каждая прическа, даже сделанная вами самими по одной и той же технологии, выглядит по-разному, благодаря уникальному распределению прядей).

На не нужно тратить много времени, поскольку ее можно сделать за считанные минуты. Плюс ко всему, укладку можно носить с головным убором, что очень актуально осенью, когда на улице становится прохладно.

Неряшливый пучок

Этот вид пучка отличается тем, что каждая волосинка не лежит в определенном месте, она не зафиксирована при помощи стайлинговых средств и продумана до мелочей. Такую прическу вы можете сделать, не глядя, что позволяет ей называться максимально практичной.

Достаточно собрать волосы в хвостик, обернуть вокруг своей оси до получения жгута и вокруг основания, после чего закрепить кончики невидимкой или шпильками. Неряшливый пучок может быть верхним, средним и низким, все зависит от вашего вкуса.

Плотный

Это прическа, которую предпочитают балерины или танцовщицы, спортсменки или работницы правоохранительных органов (военнослужащие и пр.). Это очень стильная прическа, укладке которой нужно уделить чуть больше внимания. Будет разумным решением нанести немного стайлингвого средства и потуже затянуть пучок. Проблемой могут стать вьющиеся волосы, поскольку они не такие послушные, и от них с трудом можно добиться гладкости, поэтому предварительно локоны нужно распрямить, а также обязательно нанести стайлинговое средство.

Боковой пучок

Это очень красивая и нарядная прическа, которую используют представительницы прекрасного пола на свадьбу, вечеринку, выпускной бал и пр. Обычно боковые пучки находятся внизу, для их формирования нужен необходимый опыт. Кроме того, они плохо держат форму, если волосы слишком длинные. Поэтому, если вы планируете сделать такую прическу, обязательно предварительно потренируйтесь и найдите самую удобную для себя технику (разумным решением будет воспользоваться инструкцией, поскольку самый простой способ – это самый правильный способ).

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Низкий

Очень симпатичная и привлекательная прическа, которая может быть, как аккуратной, так и неряшливой. Все зависит от вашего вкуса, наличия навыков и времени.

Можете быть уверены в том, что в любом случае, какой бы формы ни был пучок, он будет смотреться стильно и привлекательно.

Высокий

Высокий пучок имеет дополнительные преимущества, поскольку он визуально делает вас стройнее и увеличивает рост. Также он будет оптимальной прической для круглолицых дам и обладательниц квадратных лиц. Его можно носить с челкой и без нее, выпустив несколько прядей у лица или собрав все волосы. Эту прическу можно использовать в качестве повседневной и нарядной, поскольку украшенная декоративными элементами, она смотрится очень эффектно.