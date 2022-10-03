 

Водолазка, топ в полоску и ботильоны на высоком каблуке: какие наряды выгодно смотрятся осенью с сумкой-тоут

03.10.2022, 16:49, Разное
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Тоут (в переводе с английского – переносить) – это большая вместительная сумка прямоугольной формы. Эта модель прежде всего имеет практическое предназначение. Но это не значит, что с ней нельзя создать стильный элегантный образ.

С чем комбинировать сумку-тоут

Наряд, который просто идеально сочетается с сумкой-тоут, – это базовая комбинация джинсов и водолазки. Это простой женственный образ на каждый день. В таком виде можно ходить за покупками, на тренировку, за детьми в садик и даже на свидание.

Чтобы сделать образ более ярким, наденьте водолазку в контрастную полоску. Такой наряд выглядит более свежо и оригинально. Это более молодежный вариант, в котором можно отправиться на прогулку или в кафе с друзьями.

С такой громоздкой сумкой можно ходить на работу – это вполне уместно в офисном образе. К тому же, это удобно, ведь в тоут поместится много документов. Правда, нужно подобрать на осень соответствующий деловой костюм в стиле оверсайз.

Если вы думаете, что сумка-тоут несовместима с ботильонами на каблуках, то ошибаетесь. Просто для таких женственных образов нужны более оригинальные и яркие модели сумок.

Вообще большая сумка может стать центральным акцентом образа. Но при условии, что гардероб будет базовым, выдержанным в спокойной цветовой гамме.


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