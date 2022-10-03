А что думает бывший? – Личное мнение

У Лопес было уже две свадьбы, она показала платье, пару раз смоталась в медовый месяц, отпраздновала день рождения мужа, и всё прошедшее лето говорили о ней.



Фото: Соцсети

Вот казалось бы, пора успокоиться, верно?

Ан, нет! Не тут-то было. Пришла пора высказаться предыдущему мужику Дженнифер.

Что сказал этот её бывший Алекс Родригес? Да ничего, в общем, и не сказал:

«Послушайте, это был хороший опыт», — цитирует несостоявшегося жениха Пятый канал.

Родригес всячески желает счастья и Лопес, и всем вокруг. Опыт он вынес, он ездил с кольцом к Дженнифер, но было поздно — она встретила снова Бена.

Интересно, согласовал ли бывший свои слова с Лопес или несёт отсебятину? В любом случае, хорошо сказал, что ничего не сказал. Пожелал счастья и удалился.

Ещё интереснее, сколько шлейф этой свадьбы будет для Лопес информационным поводом. Зима, весна, лето и осень — есть подозрение, что разговоры об отношениях Дженнифер продлили на второй сезон.

А чего? Кардашьян же обсуждаем годами, чем Дженнифер хуже?

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