France 3 – «Всех не пересажают» — в Великобритании набирает силу движение неплательщиков

Недовольство британцев стремительным ростом тарифов на электроэнергию ощущается всё отчётливее: в Соединённом Королевстве с некоторых пор активно проявляет себя протестное движение Don’t Pay, объединяющее людей, принципиально отказывающихся платить за электричество, передаёт французский телеканал France 3. Как отмечается в сюжете канала, неплательщиков не пугает даже перспектива судебного разбирательства, поскольку они убеждены, что единственный способ заставить поставщиков подумать о потребителях — это лишить их дохода.

Счета за электроэнергию вспыхивают и дымят: это — символический жест, призванный напомнить поставщикам электричества об угрозе, которая нависла над ними усилиями движения Don’t Pay — что переводится как «Не плати».

Цель этой гражданской инициативы — убедить миллион британских граждан прекратить оплачивать счета.

МУЖЧИНА: Если получится привлечь миллион участников, я оплачивать счета больше не буду. Я готов на такое пойти. Из-за этого поставщики окажутся в сложном положении — но, как мне кажется, по-другому донести до них, как нам сейчас приходится, не выйдет.



По данным самого движения, в нём на данный момент участвуют 200 тысяч человек, но там надеются, что инициатива будет привлекать всё больше людей — ведь даже с учётом государственных субсидий счета за электроэнергию этой зимой должны будут вырасти по сравнению с прошлым годом в три раза.

ЖЕНЩИНА: Автоплатёж я уже отменила — а свой очередной счёт я с удовольствием сожгла. Я не собираюсь за свой счёт обеспечивать кому-то прибыль: оплачивать я буду только то электричество, которое потребляю сама.



ЖЕНЩИНА: Если нас ставят перед выбором, за что платить — за аренду жилья или за электричество, то мы перестанем платить за электричество.



МУЖЧИНА: Если мы все перестанем платить, что они нам сделают? Всех пересажать они не могут.



А между тем последствия могут оказаться серьёзными: хотя к отключению электричества в Великобритании прибегают редко, все неплательщики всё же могут в итоге предстать перед судом и приобретать либо снимать жильё в будущем им станет сложнее. Такие перспективы много кому остужают пыл.

ЖЕНЩИНА: Что-то я не решаюсь.



МУЖЧИНА: Идея здравая, но в итоге всё-таки надо будет всё оплатить.



МУЖЧИНА: Думаю, есть и другие способы добиться цели — а так мы из потребителей делаем преступников.



АМБРУАЗ БУЛЕИС, корреспондент France Télévisions в Лондоне: Но хотя движению Don’t Pay не всегда удаётся привлечь людей на свою сторону, недовольство выражают многие — ведь в самом разгаре кризис покупательной способности: согласно недавнему опросу, большинство британцев считают, что премьер-министр страны должна уйти в отставку.



Дата выхода в эфир 01 октября 2022 года.