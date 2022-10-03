Пока свидетель: Ксения Собчак прокомментировала новости об уголовном деле

Ксения Собчак прокомментировала информацию СМИ о якобы возбужденном против нее уголовном деле. Телеведущая и бывшая кандидат на пост президента РФ сообщила, что пока не стоит волноваться, так как она находится в статусе свидетеля.

Накануне средствах массовой информации РФ рассказали о том, что Ксения Собчак гипотетически может оказаться за решеткой. Против нее, якобы, было возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что бывшая ведущая реалити «Дом-2» и кандидат на пост президента страны уже не первый раз оказывается в неприятной ситуации. Сейчас же селебрити оказалась в центре внимания правоохранительных органов РФ, как сообщают журналисты и блогеры, по делу о «распространении фейков о госвласти».

По подобной статье Ксении Собчак грозит солидный тюремный срок в случае, если ее вина будет доказана. Сама звезда решила сыронизировать по этому поводу, ответив на слухи в специфической манере. На странице своего профиля в одной из соцсетей она начала свою публикацию известной фразой «Вечер в хату», которая ассоциируется с местами лишения свободы. Как оказалось, дело, в котором она привлечена, касается клеветы относительно Никиты Михалкова. В одной из программ, которые ведет Собчак, ее гостем стал режиссер Валерий Манский. Именно против него, пояснила Собчак, и может быть возбуждено уголовное дело, так как в своем интервью он обвинил организаторов Московского международного кинофестиваля в якобы воровстве средств из бюджета.

Следствие интересовал вопрос, не была ли Ксения Собчак в сговоре с Манским и не задавала ли ему заранее подготовленные вопросы, возможно, провоцируя его говорить подобные вещи. Как заверила теледива, она никогда не обсуждает заранее вопросы, которые будет задавать своим гостям, поэтому ее вины в словах режиссера нет. Ответы же приглашенных звезд Собчак и ее команда никогда не рецензирует. По делу же она проходит сугубо в качестве свидетеля, при этом добавив, что считает вызов в следственные органы способом давления на журналистов. Также Собчак не исключила, что этот статус все же хотят переквалифицировать, чтобы отомстить за ее взгляды и позицию относительно геополитической ситуации в мире.