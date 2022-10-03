Исаев раскрыл настоящую причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

Сергей Исаев раскрыл настоящую причину ухода Юлии Михалковой из популярного юмористического шоу. В 2019 году артистка покинула шоу «Уральские пельмени», заявив о начале сольной карьеры.

В комедийной программе «Уральские пельмени» Юлия Михалкова проработала десять лет, с 2009 года. За это время она приобрела огромную популярность и любовь зрителей не только в Российской Федерации, но и в ближнем зарубежье. В 2013 году шоу бывших участников команды КВН получило награду в рубрике «Лучшее комедийное шоу», а сама Михалкова стала одной из самых популярных комедийных артисток страны. Однако с ноября 2019 года селебрити объявила, что прощается с коллегами и будет работать самостоятельно.

Многие приверженцы юмористической передачи считали именно Юлию Михалкову главной звездой проекта. С тех пор она неоднократно снималась в рекламе, занималась благотворительностью и даже участвовала в общественной и политической деятельностью. Сама звезда объясняла журналистам и многочисленным поклонникам ее таланта уход из «Уральских пельменей» стремлением заняться собственными проектами. Так, в 2020 году она стала ведущей «Детского КВНа», выходящем на телеканале СТС. Здесь же запустился скетчком «Сториз» с Юлией Михалковой в главной роли.

Тем не менее, директор «Уральских пельменей» Сергей Исаев отрицает, что его бывшая коллега ушла ради сольной работы. Истинной причиной ухода Юлии Михалковой из шоу он считает ее неудачную попытку стать акционером комедийного проекта. Однако в этом стремлении девушка, по мнению Исаева, опоздала на три десятка лет. Ведь формировалась команда именно десятки лет назад, вкладывая в работу собственные деньги. Михалкова же хотела получать доходы с акций просто так. При этом Исаев заверил, что и без того актриса получала самые большие гонорары в шоу и даже перелеты между городами у нее были в бизнес-классе.