Мнение: Территориальная оборона

Начавшаяся аппаратная война против генералов, которую инициировали Кадыров и Пригожин, в совокупности с идущим развалом фронта и неуклонным отступлением российских войск может привести к неожиданному, но при том вполне закономерному эффекту: губернаторы регионов будут стараться «придерживать» мобилизованных в лагерях подготовки и как минимум часть из них оставить в своем распоряжении, создав из этих людей территориальную оборону.

Кстати, именно так уже поступил Санкт-Петербург, хотя местные наблюдатели связывают это с желанием властей Петербурга «спрятать» от отправки на убой нужных людей, но здесь может быть и другой мотив: региональные власти начинают всерьез задумываться о необходимости формирования собственных силовых структур, которые будут подчиняться в том числе и регионалам. Территориальная оборона — почти идеальная схема, которая легально оставляет в руках губернаторов часть мобилизованных, причем вооруженных мобилизованных. Но главное — тероборона становится конвейером для подготовки новых мобилизованных, которых региональные власти могут частично передавать минобороны, частично придерживать. Понятно, что в украинскую мясорубку будут посылать самый негодный контингент, а вот оставлять себе будут что получше.

По факту за несколько месяцев страна может потенциально стать готовой к фрагментации. И если (а точнее — когда) безутешному народу сообщат скорбную весть о великом вожде, «на местах» губернаторы уже будут готовы защищать свои вотчины от недружественных поглощений. Очень быстро возникнут альянсы регионов, у них появятся как внутренние, так и внешние спонсоры — тут только начни.

В реальности события уже происходят очень быстро, а когда развал станет реальным, они понесутся буквально вскачь. Сейчас идет подготовка к периоду смуты, от качества которой (подготовки) зависит благополучие местных (и не только местных) знатных людей. Эпоха феодальной раздробленности России возвращается. Здравствуй, далёкое прошлое!

—