Хотели пожениться и провести вместе старость: что случилось с американской невестой Моисеева

Знаменитого певца Бориса Моисеева не стало 27 сентября. Каждый поклонник творчества исполнителя знает, что последние годы он боролся с последствиями двух инсультов и не выходил в свет. А вот до проблем со здоровьем все было иначе. Артист славился эпатажными выходками, любил привлекать к себе внимание и щедро раздавал интервью. Тем не менее личная жизнь звезды так и осталась загадкой для многих.

Творческую биографию Моисеева с полной уверенностью можно назвать бурной. А можно ли сказать то же самое о его любовных делах – большой вопрос. Несмотря на то, что певцу не раз приписывали романы со знаменитыми коллегами, о его личной жизни почти ничего не известно. К тому же, исполнитель хита “Голубая луна” часто путал своих поклонников, то открыто признаваясь в своей нетрадиционной ориентации, то заявляя о скорой свадьбе с американкой.

Женщину, с которой Борис Моисеев планировал связать себя узами брака, зовут Адель Тодд. О своем намерении жениться исполнитель сообщил еще в 2009 году, заявив, что они с возлюбленной вместе уже 15 лет. Признание певца не на шутку удивило публику, тем не менее многие искренне желали звезде счастья. Однако бракосочетание так и не состоялось.

В конце 2010-го у артиста случился первый инсульт. Через некоторое время история со свадьбой сошла на нет, тем более что некоторые сочли ее ловким пиар-ходом. Впрочем, добрые слова, сказанные Тодд в адрес Моисеева, запомнились многим. Адель заявляла, что ее дети обожают исполнителя, а она сама хочет провести вместе с ним старость.

Одни поговаривали, что артист собирается переехать к своей невесте в Америку, другие считали, что пара тайно узаконила отношения, а третьи утверждали, что Тодд не вспоминает про исполнителя и не навещает его. Как было на самом деле – загадка. Известно только одно: судьба женщины сложилась удачно.

Адель Тодд по-прежнему живет в Америке, где у нее есть дети и внуки. По некоторым данным, подруге артиста уже за 70 лет. Помимо покойного Моисеева, у нее есть и другие друзья в российском шоу-бизнесе. Например, знаменитая Надежда Бабкина, которая в свое время тепло отзывалась о женщине и называла ее “эмоционально близким человеком”.