Мнение: Информационный фильтр

Во время хаоса одним из самых актуальных вопросов становится вопрос о достоверности информации.

И это касается не только политики, но и работы, и отношений.

Ваши знакомые, коллеги, близкие или случайные собеседники могут давать вам противоречивые сведения и вам может быть очень сложно, понять, кому из них верить.

Чем больше хаос и напряжение в вашем коллективе, тем более противоречивая информация поступает к вам.

Может быть вы слышали такой совет: проверять любую информацию, сверяя много разных источников? Чаще всего это вредный совет. Вы тратите много времени на сверку, вы погружаетесь в информацию с головой, в результате растет не ваша уверенность в достоверности, а ваша тревога и расшатанность.

Чем дольше фокус на предмете, тем больше значимость этого предмета. Помните это полевое правило? Чем больше значимость, тем больше эмоций, а значит и искажений в восприятии тоже больше. Это еще одно полевое правило.

Я хочу предложить критерий, который позволит отделять зерна от плевел с большой экономией энергии.

Это не единственный работающий критерий, есть и другие, но и этого одного бывает достаточно, чтобы отделить самый шлак.

Суть такого фильтра в том, что вы опознаете пограничные баги в речи информатора. Между размером и количеством багов и ложью есть прямая корреляция. Чем более правдива информация, тем меньше багов в ее подаче.

Более того. Умозрительно изъяв баг из речи собеседника, вы можете примерно понять, что в сообщении правда, а что нет.

Правда всегда в границах, чушь всегда вылезает за эту границу.

Хитрая и тонкая ложь – это ложь, формулировка которой вписана в границы. Но на это способен только человек с очень хорошими границами, а таких мало и они не говорят чушь.

Обычные люди имеют границы так себе, поэтому когда они бредят, они вываливаются за границы, а когда стараются описывать факты, их речь конструктивна.

Чтобы убедиться в этом, мы можем рассмотреть баги, которые чаще всего бывают в речи людей и всегда означают, что вам втирают какую ерунду.

Выскочка

Любые формулировки в духе “Все п….сы, а я дАртаньян” показывают, что говорящий в плохом состоянии и его самопрезентация противоречит реальности. И если полуироничное хвастовство еще может быть провокацией в границах, чем больше и серьезней человек говорит о своем могуществе, величии, чистоте и духовности, тем хуже его дела. Здесь нужно не просто делить на два, здесь надо ставить перед числом минус. “Я самый умный, а все остальные тупицы” говорит только дурак. Не особенно меняет ситуацию “мы”. “Мы хорошие, а все остальные плохие” – баг уровня детского сада и для взрослого человека означает, что крыша у него не на месте. Доверять такому человеку нельзя.

Ищейка

Если информация содержит анализ или прогноз, опирающийся на слухи, сплетни и собственные фантазии, такой “аналитик” и “прогнозист” не стоит ничего. Как только вы услышали какую-то информацию якобы из ближнего окружения или других солидных, но анонимных источников, стряхивайте с ушей лапшу. Этот человек ничего не знает и плохо разбирается в происходящем. Особенно об этом говорит привычка рыться в личном грязном белье, читать по лицу, все эти “язык его тела говорит”, “в глазах у нее написано”, “вместо него двойник”. Когда факты и логика подменяются гаданием на кофейной гуще, исходный продукт такого анализа не дороже этой самой гущи.

Оправдашка

Еще один баг, говорящий, что информатору не других просвещать надо, а заняться своим неважным состоянием. Объяснения, почему вышло так, как вышло, почему иначе выйти не могло, почему то, что вышло, выглядит плохим, но на самом деле является хорошим – все эти оправдания говорят о том, что локус человека вне границ, а его фокус шарит на задворках. Информация, которая сдобрена подобным, чаще всего не стоит ничего, либо ценная часть ее очень мала.

Попрошайка

Обвинение других в своих бедах, желание свести счеты и доказать, что все плохое – от врагов, а не от собственных промахов и ошибок, стремление демонизировать конкурентов, неизбирательность выражений, словно это склока в пивнушке, все это говорит о том, что локус контроля у информатора далеко от его границ, он не в себе, а значит никакой ответственности за сказанное нести не может, он просто выплескивает свои эмоции, которые застят ему рассудок.

Остальные баги из 12 оставляю вам, друзья-комментаторы, распишите, как они искажают информацию.

И напишите еще, если понимаете, почему никогда не бывает, чтобы в речи человека был большой баг, а информация от него реалистична и конструктивна?

Даже если мы предположим, что баг – это колпачок и человек имитирует баг, чтобы спровоцировать противника на встречный, этот баг-колпачок всегда будет очень небольшим, большим никогда. Большой баг всегда означает, что сказанное человеком – ложь, даже если сам он в это верит.